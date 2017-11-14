Закон о наказании спекулянтов на ЧМ-2018 будет внесен в Госдуму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта от административной ответственности за незаконную реализацию и подделку билетов на матчи ЧМ-2018, сообщает официальный сайт правительства.Проект документа был рассмотрен и одобрен Комиссией Правительства РФ по законопроектной деятельности 23 октября.- Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей, которой будет установлена административная ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на получение билетов на матчи чемпионата мира, без заключения соответствующего договора с ФИФА или уполномоченными организациями ФИФА и (или) изменение при их реализации установленной стоимости входных билетов, - говорится в сопроводительной записке к документу.Для граждан незаконная реализация билетов будет наказываться наложением штрафа в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета или стоимости билета, указанной в документе, дающем право на его получение, но не менее 50 тыс. рублей. Для должностных лиц - от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тыс. рублей. Для лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей, или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Административной ответственностью для юридических лиц за это правонарушение станет штраф от полумиллиона до миллиона рублей , или приостановление деятельности на срок до 90 суток.Кроме того, законопроектом предлагается установить административную ответственность за реализацию поддельных входных билетов на матчи ЧМ-2018 или документов, которые дают право на получение оных. Исходя из того, что это правонарушение "обладает большей степенью общественной опасности", предлагается установить за его совершение более высокие штрафы: для граждан - от 50 до 70 тыс. рублей, для должностных лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, а для лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Для юридических лиц штраф составит 1-1,5 миллиона рублей. Также возможно административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток. Составлением протоколов о данных нарушениях будут заниматься полиция и органы, осуществляющие государственный надзор в области защиты прав потребителей. Дела о таких правонарушениях будут рассматриваться судом в срок до 10 дней.Отмечается, что документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 9 ноября. Принятие законопроекта позволит выполнить обязательства России перед ФИФА в части запрета на незаконную реализацию билетов и создать систему предотвращения нарушений их продажи.