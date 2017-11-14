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Роман Зобнин полностью восстановился от травмы (фото)

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин восстановился после тяжелой травмы колена, передает официальный сайт москвичей.

Сообщается, что 23-летний футболист вернулся в общую группу. Сегодня он занимался вместе с остальными игроками красно-белых, не уехавшими в сборные.

Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 13:58
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7
(2)
№7 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
думаю что до конца года не сыграет. зачем рисковать получить рецидив?

именно так. пусть пройдет предсезонку и в бой


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№6 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:48) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
думаю что до конца года не сыграет. зачем рисковать получить рецидив?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: язва (Сегодня, 14:32) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
вот и наш первый трансфер)) это реально усиление !!!

всех поздравляю..
а что там по Самедову?
Регистрация: 25.09.2016
№4 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 14:18) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Надеюсь Каррера

Надеюсь вы тролль а не дурак


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№3 Написал: XERX - (Сегодня, 14:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошечно!!!)))
Регистрация: 23.05.2009
№2 Написал: Dreyk (Сегодня, 14:14) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Рано ему в стартовый состав, на замену чтобы форму набрать.
Регистрация: 10.09.2016
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:09) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Вот и посмотрим как сыграет в субботу с Краснодаром. Надеюсь Каррера включит его сразу в стартовый состав.
Регистрация: 16.05.2017
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