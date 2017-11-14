Роман Зобнин полностью восстановился от травмы (фото)

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин восстановился после тяжелой травмы колена, передает официальный сайт москвичей.
Сообщается, что 23-летний футболист вернулся в общую группу. Сегодня он занимался вместе с остальными игроками красно-белых, не уехавшими в сборные.
Сообщается, что 23-летний футболист вернулся в общую группу. Сегодня он занимался вместе с остальными игроками красно-белых, не уехавшими в сборные.
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