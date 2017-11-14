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Агент: Смольников готов пойти на понижение зарплаты ради переезда в Европу

Александр Маньяков, представитель защитника "Зенита" Игоря Смольникова подтвердил слухи об интересе к игроку со стороны "Барселоны".

– Верна ли информация, что Игорем Смольниковым интересовалась "Барселона"?

– Про интерес "Барсы" к Смольникову мы узнали от коллег с Балкан. Много бывших балканцев играли, а потом осели в Испании, заняли руководящие должности в испанском футболе. Они сообщили, что Смольников входит в список потенциальных новичков "Барселоны" на позицию правого защитника.

Потом эту информацию подтвердил один испанец, работающий в нашем футболе. Говорят, что скаут "Барселоны" приезжал на одну из игр "Зенита" просматривать Игоря. Правда, утверждать это на 100 процентов не берусь. Если "Барселона" заинтересована в ком-то, она посылает на первоначальный просмотр своего представителя инкогнито. Не знаю, как разворачивались события по Игорю внутри самой "Барселоны", но в тот сезон каталонцы продлили Алвеса и подписали Видаля из "Севильи". Более пикантных подробностей нет.

Сам Игорь к этому интересу отнесся в своей манере: надо больше работать, буду в порядке, позовут. Дальше разговоров дело не пошло. Игорь особо не расстроился, так как изначально относился к этому как к слухам.

– У Игоря вообще было стремление уехать в Европу? Не в "Барсу", так куда-то еще?

– Желание было. И готов был идти на понижение зарплаты.

– Сейчас к нему есть интерес за рубежом?

– Интерес есть, но пока это не топ-клубы. Хотя, если Смольников успешно выступит на чемпионате мира, ситуация может измениться. Впрочем, Игорю нравится Санкт-Петербург, и он счастлив в "Зените", - передает слова Маньякова агентство Prof-Sport Company.
Теги: Смольников
Сегодня, 14:33
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(1)
№6 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 15:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Откуда у Барселоны такие деньги? blush


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№5 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 15:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Там играть надо куда их не зовут
Регистрация: 17.05.2015
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:07) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
На Бакланский полуостров разве что.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Академия (Сегодня, 15:02) #
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online

– Интерес есть, но пока это не топ-клубы.


Они, что реально думают, что Игорю реально играть в топ клубе? Не будьте наивны, Зенит потолок.
Регистрация: 20.06.2016
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
– Про интерес "Барсы" к Смольникову мы узнали от коллег с Балкан.

изначально прочиталось "коллег с Баклан"))) relaxed smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:41) #
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online

Шатова с собой не забудьте взять, Барселоне случайно не требуется мегакреативный левый нападающий, будут напару со Смольниковым тику-таку гонять


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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