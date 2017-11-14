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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Агент: Смольников готов пойти на понижение зарплаты ради переезда в Европу
Александр Маньяков, представитель защитника "Зенита" Игоря Смольникова подтвердил слухи об интересе к игроку со стороны "Барселоны".
– Верна ли информация, что Игорем Смольниковым интересовалась "Барселона"?
– Про интерес "Барсы" к Смольникову мы узнали от коллег с Балкан. Много бывших балканцев играли, а потом осели в Испании, заняли руководящие должности в испанском футболе. Они сообщили, что Смольников входит в список потенциальных новичков "Барселоны" на позицию правого защитника.
Потом эту информацию подтвердил один испанец, работающий в нашем футболе. Говорят, что скаут "Барселоны" приезжал на одну из игр "Зенита" просматривать Игоря. Правда, утверждать это на 100 процентов не берусь. Если "Барселона" заинтересована в ком-то, она посылает на первоначальный просмотр своего представителя инкогнито. Не знаю, как разворачивались события по Игорю внутри самой "Барселоны", но в тот сезон каталонцы продлили Алвеса и подписали Видаля из "Севильи". Более пикантных подробностей нет.
Сам Игорь к этому интересу отнесся в своей манере: надо больше работать, буду в порядке, позовут. Дальше разговоров дело не пошло. Игорь особо не расстроился, так как изначально относился к этому как к слухам.
– У Игоря вообще было стремление уехать в Европу? Не в "Барсу", так куда-то еще?
– Желание было. И готов был идти на понижение зарплаты.
– Сейчас к нему есть интерес за рубежом?
– Интерес есть, но пока это не топ-клубы. Хотя, если Смольников успешно выступит на чемпионате мира, ситуация может измениться. Впрочем, Игорю нравится Санкт-Петербург, и он счастлив в "Зените", - передает слова Маньякова агентство Prof-Sport Company.
– Верна ли информация, что Игорем Смольниковым интересовалась "Барселона"?
– Про интерес "Барсы" к Смольникову мы узнали от коллег с Балкан. Много бывших балканцев играли, а потом осели в Испании, заняли руководящие должности в испанском футболе. Они сообщили, что Смольников входит в список потенциальных новичков "Барселоны" на позицию правого защитника.
Потом эту информацию подтвердил один испанец, работающий в нашем футболе. Говорят, что скаут "Барселоны" приезжал на одну из игр "Зенита" просматривать Игоря. Правда, утверждать это на 100 процентов не берусь. Если "Барселона" заинтересована в ком-то, она посылает на первоначальный просмотр своего представителя инкогнито. Не знаю, как разворачивались события по Игорю внутри самой "Барселоны", но в тот сезон каталонцы продлили Алвеса и подписали Видаля из "Севильи". Более пикантных подробностей нет.
Сам Игорь к этому интересу отнесся в своей манере: надо больше работать, буду в порядке, позовут. Дальше разговоров дело не пошло. Игорь особо не расстроился, так как изначально относился к этому как к слухам.
– У Игоря вообще было стремление уехать в Европу? Не в "Барсу", так куда-то еще?
– Желание было. И готов был идти на понижение зарплаты.
– Сейчас к нему есть интерес за рубежом?
– Интерес есть, но пока это не топ-клубы. Хотя, если Смольников успешно выступит на чемпионате мира, ситуация может измениться. Впрочем, Игорю нравится Санкт-Петербург, и он счастлив в "Зените", - передает слова Маньякова агентство Prof-Sport Company.
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