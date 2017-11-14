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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Зобнин: видео со своей операции не планирую смотреть до конца карьеры
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин приступил к тренировкам без ограничений в общей группе.
По словам главы медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова, вопреки всем прогнозам, футболист опередил среднестатистические сроки возвращения в строй после таких травм примерно на месяц.
— Чувствую себя прекрасно, — отметил по завершении занятия Роман. — Очень рад, что наконец-то работаю на равных со всеми. Жду с нетерпением, когда выйду на поле в матче! Пока, естественно, сложно сказать, в оптимальных ли кондициях нахожусь. Это покажут игры. Форму буду набирать через них.
— Вы пропустили почти полгода. Наверняка непросто было все это время наблюдать за матчами команды с трибуны…
— Да, но, знаете, через все нужно пройти в жизни, как говорится. Постоянно следил за партнерами, смотрел все игры и был в курсе всех дел команды. Самым сложным после операции для меня был первый месяц. Потом становилось все легче и легче. Тренировался, старался восстановиться как можно скорее. Очень ждал того момента, когда наконец смогу выйти на поле. Считал дни до возвращения в строй. Смотрел на колено: разочаровывался, если оно было опухшим, радовался, когда опухоль спадала и боль исчезала. Что ж, такая интересная жизнь у меня… Самое главное, что уже травму залечил.
— Вы восстановились раньше ожидаемых сроков. Скорее вернуться в строй помогла поддержка близких и болельщиков?
— Конечно. Спасибо им за это большое! Мне много людей писали и звонили. Было приятно. Еще очень помогли близкие — родители и жена. Вместе мы все прошли. Знаете, после операции нам дали диск с записью процесса. Он длился сорок — сорок пять минут. Как-то мы были дома, я сидел с сыном Робертом. Жена куда-то отошла. Смотрю, ее нет уже где-то полчаса. Потом возвращается, вся такая серьезная: «Посмотрела, что врачи с твоим коленом делали… Они же просто ювелиры. Ну и ты, конечно, молодец. Уже бегаешь, бьешь по воротам, быстро идешь на поправку. Пока наблюдала за операцией, думала: это же ужас вообще, как собираешься играть?.. Но у тебя, слава богу, получается восстановиться». А сам я запись с диска не смотрел. И точно не планирую делать это до завершения своей футбольной карьеры. Не хочу.
По словам главы медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова, вопреки всем прогнозам, футболист опередил среднестатистические сроки возвращения в строй после таких травм примерно на месяц.
— Чувствую себя прекрасно, — отметил по завершении занятия Роман. — Очень рад, что наконец-то работаю на равных со всеми. Жду с нетерпением, когда выйду на поле в матче! Пока, естественно, сложно сказать, в оптимальных ли кондициях нахожусь. Это покажут игры. Форму буду набирать через них.
— Вы пропустили почти полгода. Наверняка непросто было все это время наблюдать за матчами команды с трибуны…
— Да, но, знаете, через все нужно пройти в жизни, как говорится. Постоянно следил за партнерами, смотрел все игры и был в курсе всех дел команды. Самым сложным после операции для меня был первый месяц. Потом становилось все легче и легче. Тренировался, старался восстановиться как можно скорее. Очень ждал того момента, когда наконец смогу выйти на поле. Считал дни до возвращения в строй. Смотрел на колено: разочаровывался, если оно было опухшим, радовался, когда опухоль спадала и боль исчезала. Что ж, такая интересная жизнь у меня… Самое главное, что уже травму залечил.
— Вы восстановились раньше ожидаемых сроков. Скорее вернуться в строй помогла поддержка близких и болельщиков?
— Конечно. Спасибо им за это большое! Мне много людей писали и звонили. Было приятно. Еще очень помогли близкие — родители и жена. Вместе мы все прошли. Знаете, после операции нам дали диск с записью процесса. Он длился сорок — сорок пять минут. Как-то мы были дома, я сидел с сыном Робертом. Жена куда-то отошла. Смотрю, ее нет уже где-то полчаса. Потом возвращается, вся такая серьезная: «Посмотрела, что врачи с твоим коленом делали… Они же просто ювелиры. Ну и ты, конечно, молодец. Уже бегаешь, бьешь по воротам, быстро идешь на поправку. Пока наблюдала за операцией, думала: это же ужас вообще, как собираешься играть?.. Но у тебя, слава богу, получается восстановиться». А сам я запись с диска не смотрел. И точно не планирую делать это до завершения своей футбольной карьеры. Не хочу.
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