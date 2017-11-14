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Сын Руслана Нигматуллина тренируется с основным составом "Спартака"

Сын бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина тренируется с основой "Спартака". Руслану Нигматуллину-младшему сейчас 17 лет.

Прошедшим летом молодой голкипер тренировался вместе с владимирским "Торпедо". На данный момент у футболиста нет профессионального контракта.

Руслан Нигматуллин-старший выступал за московский "Спартак" в период с 1995 по 1997 год.
Теги: Нигматуллин Спартак
Сегодня, 14:58
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