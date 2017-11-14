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Сборная Австралии подсмотрела за тренировкой команды Гондураса с помощью дрона

Сборная Австралии использовала дрон, чтобы посмотреть тренировку сборной Гондураса в преддверии ответного матча плей-офф к чемпионату мира 2018 года, сообщает 101 Great Goals.

Летающий аппарат был замечен над стадионом в Сиднее во время тренировки. По мнению сборной Гондураса, таким способом соперник пытался разведать слабые стороны команды.

Первая встреча между Гондурасом и Австралией состоялась 11 ноября и завершилась вничью — 0:0. Ответная игра состоится 15 ноября.



Газета.Ru
Теги: Сборная Гондураса
Сегодня, 15:32
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