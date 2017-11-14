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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная Австралии подсмотрела за тренировкой команды Гондураса с помощью дрона
Сборная Австралии использовала дрон, чтобы посмотреть тренировку сборной Гондураса в преддверии ответного матча плей-офф к чемпионату мира 2018 года, сообщает 101 Great Goals.
Летающий аппарат был замечен над стадионом в Сиднее во время тренировки. По мнению сборной Гондураса, таким способом соперник пытался разведать слабые стороны команды.
Первая встреча между Гондурасом и Австралией состоялась 11 ноября и завершилась вничью — 0:0. Ответная игра состоится 15 ноября.
Газета.Ru
Летающий аппарат был замечен над стадионом в Сиднее во время тренировки. По мнению сборной Гондураса, таким способом соперник пытался разведать слабые стороны команды.
Первая встреча между Гондурасом и Австралией состоялась 11 ноября и завершилась вничью — 0:0. Ответная игра состоится 15 ноября.
Selecci?n de Honduras molestos por el espionaje australiano con un Drone, mientras entrenaban en el Estadio, ANZ Stadium de Sydney. pic.twitter.com/jmBXbYzDdu— Honduras Soccer (@honsoccer) November 13, 2017
Газета.Ru
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