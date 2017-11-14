Сборная Австралии подсмотрела за тренировкой команды Гондураса с помощью дрона

Selecci?n de Honduras molestos por el espionaje australiano con un Drone, mientras entrenaban en el Estadio, ANZ Stadium de Sydney. pic.twitter.com/jmBXbYzDdu — Honduras Soccer (@honsoccer) November 13, 2017

Сборная Австралии использовала дрон, чтобы посмотреть тренировку сборной Гондураса в преддверии ответного матча плей-офф к чемпионату мира 2018 года, сообщает 101 Great Goals.Летающий аппарат был замечен над стадионом в Сиднее во время тренировки. По мнению сборной Гондураса, таким способом соперник пытался разведать слабые стороны команды.Первая встреча между Гондурасом и Австралией состоялась 11 ноября и завершилась вничью — 0:0. Ответная игра состоится 15 ноября.