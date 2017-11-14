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Александр Бубнов: с Испанией нам по силам сыграть минут 20 в высоком темпе, но потом игроки могут умереть

Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча Испания – Россия.

"Испанцы однозначно сильнее аргентинцев, нам будет еще сложнее. Не приедет Иско, но команда не зависит от него так, как Аргентина зависит от Месси. На днях они разгромили Коста-Рику (5:0). А мы как сыграли с Коста-Рикой? Правильно, проиграли (3:4). Испанцы очень сильны и исполнителями, и командой. Аргентинцы нас навозили, очень интересно посмотреть, как получится сейчас.

Не жду большой ротации от Черчесова, но должны последовать изменения в атаке и центре поля. Плюс под вопросом участие Марио Фернандеса. От нашей команды не приходится ждать давления на испанцев, его по определению не может быть.

Чтобы не проигрывать таким классным командам, нужно носиться весь матч. Прессинговать, кусаться, выгрызать мячи, зарабатывать стандарты, но у нас таких игроков нет.

Мы просто функционально не готовы к такому футболу. Мы его не демонстрируем в РФПЛ. В Лиге чемпионов еще где-то упираемся, но там есть легионеры. 20 минут нам по силам сыграть в таком темпе, но потом игроки могут умереть. В любом случае нужно пытаться это делать, а не стоять весь матч на своей половине поля", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 15:56
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(2)
№4 Написал: Skald (Сегодня, 16:16) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Испанцы любят нашу сборную)
Регистрация: 28.03.2017
№3 Написал: sysoeff.dim Дятьково (Сегодня, 16:12) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
умрут с испанцами,кто на мире тогда играть будет...


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Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 16:12) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
кто первый?
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:08) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
У наших игроков инстинкт самосохранения. От темпа они точно не умрут, им привычно отдыхать на поле при любой нагрузке.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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