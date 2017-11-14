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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: с Испанией нам по силам сыграть минут 20 в высоком темпе, но потом игроки могут умереть (4)
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Александр Бубнов: с Испанией нам по силам сыграть минут 20 в высоком темпе, но потом игроки могут умереть
Известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча Испания – Россия.
"Испанцы однозначно сильнее аргентинцев, нам будет еще сложнее. Не приедет Иско, но команда не зависит от него так, как Аргентина зависит от Месси. На днях они разгромили Коста-Рику (5:0). А мы как сыграли с Коста-Рикой? Правильно, проиграли (3:4). Испанцы очень сильны и исполнителями, и командой. Аргентинцы нас навозили, очень интересно посмотреть, как получится сейчас.
Не жду большой ротации от Черчесова, но должны последовать изменения в атаке и центре поля. Плюс под вопросом участие Марио Фернандеса. От нашей команды не приходится ждать давления на испанцев, его по определению не может быть.
Чтобы не проигрывать таким классным командам, нужно носиться весь матч. Прессинговать, кусаться, выгрызать мячи, зарабатывать стандарты, но у нас таких игроков нет.
Мы просто функционально не готовы к такому футболу. Мы его не демонстрируем в РФПЛ. В Лиге чемпионов еще где-то упираемся, но там есть легионеры. 20 минут нам по силам сыграть в таком темпе, но потом игроки могут умереть. В любом случае нужно пытаться это делать, а не стоять весь матч на своей половине поля", - цитирует Бубнова "Sportbox".
"Испанцы однозначно сильнее аргентинцев, нам будет еще сложнее. Не приедет Иско, но команда не зависит от него так, как Аргентина зависит от Месси. На днях они разгромили Коста-Рику (5:0). А мы как сыграли с Коста-Рикой? Правильно, проиграли (3:4). Испанцы очень сильны и исполнителями, и командой. Аргентинцы нас навозили, очень интересно посмотреть, как получится сейчас.
Не жду большой ротации от Черчесова, но должны последовать изменения в атаке и центре поля. Плюс под вопросом участие Марио Фернандеса. От нашей команды не приходится ждать давления на испанцев, его по определению не может быть.
Чтобы не проигрывать таким классным командам, нужно носиться весь матч. Прессинговать, кусаться, выгрызать мячи, зарабатывать стандарты, но у нас таких игроков нет.
Мы просто функционально не готовы к такому футболу. Мы его не демонстрируем в РФПЛ. В Лиге чемпионов еще где-то упираемся, но там есть легионеры. 20 минут нам по силам сыграть в таком темпе, но потом игроки могут умереть. В любом случае нужно пытаться это делать, а не стоять весь матч на своей половине поля", - цитирует Бубнова "Sportbox".
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