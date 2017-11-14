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Матч между "Краснодаром" и "Спартаком" рассудит Сергей Лапочкин

Стали известны имена судей и инспекторов на матчи 17-го тура чемпионата России.


«СКА-Хабаровск» – ЦСКА: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Алексей Воронцов.

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лебедев, Алексей Ширяев.

«Арсенал» – «Рубин»: судья – Алексей Николаев, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Ринат Деушев.

Матчи 19 ноября:

«Уфа» – «Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Вячеслав Бочков.

«Анжи» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Валерий Данченко.

«Ростов» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Владимир Миневич.

«Зенит» – «Тосно»: судья – Алексей Еськов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян.

РФС
Сегодня, 15:59
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№11 Написал: sysoeff.dim Дятьково (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
utekay,


вам саму Баварию порешали,да и шары постоянно в еврокубках газпромовским газом греют...


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Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: patriot
у жди теперь ляпов в пользу свиней

куды ж им без этого...так и шампиньёнами стали


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 17:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
питерская толстожопая неваляшка...
Регистрация: 6.04.2016
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:56) #
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Цитата: patriot
ну жди теперь ляпов в пользу свиней

Михаил, неужели трудно понять, что вы провинциальный клуб.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:48) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
ну жди теперь ляпов в пользу свиней

а волов?
Регистрация: 6.09.2013
№6 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 16:38) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Жалко Краснодар, а могли бы выиграть.
Регистрация: 24.05.2017
№5 Написал: sysoeff.dim Дятьково (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Городовой,

один из секты свидетелей плача бакланов над Крестовским...


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Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013
№4 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 16:20) #
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Болеет за:
«Краснодар»
послал же бог козла


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:17) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: patriot
ну жди теперь ляпов в пользу свиней

Как пить дать.С начала чемпа за уши тянут в тройку.Ждите удалений и пендалей,в ворота Спартака не назначат даже если Смолову ногу оторвут,а то шампиньоны проиграют и будет вселенский плач СмИ и бромантановых.Победы быкам,давите гладиаторов,они без Промеса и судей нулины.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: sysoeff.dim Дятьково (Сегодня, 16:15) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
быкам в помощь...


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Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 16:10) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Краснодар»
ну жди теперь ляпов в пользу свиней


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
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