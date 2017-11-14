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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Матч между "Краснодаром" и "Спартаком" рассудит Сергей Лапочкин
Стали известны имена судей и инспекторов на матчи 17-го тура чемпионата России.
«СКА-Хабаровск» – ЦСКА: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Алексей Воронцов.
«Динамо» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лебедев, Алексей Ширяев.
«Арсенал» – «Рубин»: судья – Алексей Николаев, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Ринат Деушев.
Матчи 19 ноября:
«Уфа» – «Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Вячеслав Бочков.
«Анжи» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Валерий Данченко.
«Ростов» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Владимир Миневич.
«Зенит» – «Тосно»: судья – Алексей Еськов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян.
РФС
«СКА-Хабаровск» – ЦСКА: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Алексей Воронцов.
«Динамо» – «Ахмат»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лебедев, Алексей Ширяев.
«Арсенал» – «Рубин»: судья – Алексей Николаев, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Ринат Деушев.
Матчи 19 ноября:
«Уфа» – «Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Вячеслав Бочков.
«Анжи» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Валерий Данченко.
«Ростов» – «Амкар»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Владимир Миневич.
«Зенит» – «Тосно»: судья – Алексей Еськов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян.
РФС
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