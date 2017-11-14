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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Даниэль Карвахаль пропустит матч с "Атлетико"
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль пропустит матч 12-го тура чемпионата Испании с "Атлетико", сообщает Marca. Встреча состоится 18 ноября.
Ранее сообщалось, что Карвахаль после проблем с сердцем готов вернуться на поле.
Даниэль Карвахаль пребывает на завершающей стадии своего восстановления, однако, по словам доктора Сесара Кесады, ему приходится увеличивать нагрузки постепенно, дабы не было рецидива.
Ранее сообщалось, что Карвахаль после проблем с сердцем готов вернуться на поле.
Даниэль Карвахаль пребывает на завершающей стадии своего восстановления, однако, по словам доктора Сесара Кесады, ему приходится увеличивать нагрузки постепенно, дабы не было рецидива.
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