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Даниэль Карвахаль пропустит матч с "Атлетико"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль пропустит матч 12-го тура чемпионата Испании с "Атлетико", сообщает Marca. Встреча состоится 18 ноября.

Ранее сообщалось, что Карвахаль после проблем с сердцем готов вернуться на поле.

Даниэль Карвахаль пребывает на завершающей стадии своего восстановления, однако, по словам доктора Сесара Кесады, ему приходится увеличивать нагрузки постепенно, дабы не было рецидива.
Теги: Карвахаль Реал Атлетико
Сегодня, 16:12
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