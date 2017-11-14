Даниэль Карвахаль пропустит матч с "Атлетико"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль пропустит матч 12-го тура чемпионата Испании с "Атлетико", сообщает Marca. Встреча состоится 18 ноября.Ранее сообщалось, что Карвахаль после проблем с сердцем готов вернуться на поле.Даниэль Карвахаль пребывает на завершающей стадии своего восстановления, однако, по словам доктора Сесара Кесады, ему приходится увеличивать нагрузки постепенно, дабы не было рецидива.