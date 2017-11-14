Ролан Гусев: сборной России пора показать себя во всей красе

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев выразил мнение, что национальная команда одержит победу над Испанией в товарищеском матче.– Надеюсь, что наши парни сыграют лучше, чем несколько дней назад с аргентинцами, – начал Гусев. – Лично я буду переживать за них. Пора показать себя во всей красе.– Прежде всего, за счет более слаженных действий. Надо смелее играть в атаке, агрессивнее. Испанцы любят возиться с мячом. Стоит в средней зоне сыграть плотнее, идти в отбор, а не стоять на месте. Нужен прессинг именно в середине поля. Если испанцы возьмут мяч под свой контроль, то наши футболисты набегаются и очень быстро устанут.– Конечно. Я сегодня смотрел предполагаемый состав в испанском таблоиде "Марка". Должен выйти Асенсио, Бускетс. Нашим парням придется непросто. Но нельзя давать спокойно дышать соперникам.