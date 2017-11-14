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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ролан Гусев: сборной России пора показать себя во всей красе
Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев выразил мнение, что национальная команда одержит победу над Испанией в товарищеском матче.
– Надеюсь, что наши парни сыграют лучше, чем несколько дней назад с аргентинцами, – начал Гусев. – Лично я буду переживать за них. Пора показать себя во всей красе.
– За счет чего сборная может прибавить в матче с испанцами?
– Прежде всего, за счет более слаженных действий. Надо смелее играть в атаке, агрессивнее. Испанцы любят возиться с мячом. Стоит в средней зоне сыграть плотнее, идти в отбор, а не стоять на месте. Нужен прессинг именно в середине поля. Если испанцы возьмут мяч под свой контроль, то наши футболисты набегаются и очень быстро устанут.
– В матче с аргентинцами в стартовом составе сборной было только два полузащитника. Черчесову стоит насытить центр поля?
– Конечно. Я сегодня смотрел предполагаемый состав в испанском таблоиде "Марка". Должен выйти Асенсио, Бускетс. Нашим парням придется непросто. Но нельзя давать спокойно дышать соперникам.
"Спорт-Экспресс"
– Надеюсь, что наши парни сыграют лучше, чем несколько дней назад с аргентинцами, – начал Гусев. – Лично я буду переживать за них. Пора показать себя во всей красе.
– За счет чего сборная может прибавить в матче с испанцами?
– Прежде всего, за счет более слаженных действий. Надо смелее играть в атаке, агрессивнее. Испанцы любят возиться с мячом. Стоит в средней зоне сыграть плотнее, идти в отбор, а не стоять на месте. Нужен прессинг именно в середине поля. Если испанцы возьмут мяч под свой контроль, то наши футболисты набегаются и очень быстро устанут.
– В матче с аргентинцами в стартовом составе сборной было только два полузащитника. Черчесову стоит насытить центр поля?
– Конечно. Я сегодня смотрел предполагаемый состав в испанском таблоиде "Марка". Должен выйти Асенсио, Бускетс. Нашим парням придется непросто. Но нельзя давать спокойно дышать соперникам.
"Спорт-Экспресс"
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