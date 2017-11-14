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Ролан Гусев: сборной России пора показать себя во всей красе

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев выразил мнение, что национальная команда одержит победу над Испанией в товарищеском матче.

– Надеюсь, что наши парни сыграют лучше, чем несколько дней назад с аргентинцами, – начал Гусев. – Лично я буду переживать за них. Пора показать себя во всей красе.

– За счет чего сборная может прибавить в матче с испанцами?

– Прежде всего, за счет более слаженных действий. Надо смелее играть в атаке, агрессивнее. Испанцы любят возиться с мячом. Стоит в средней зоне сыграть плотнее, идти в отбор, а не стоять на месте. Нужен прессинг именно в середине поля. Если испанцы возьмут мяч под свой контроль, то наши футболисты набегаются и очень быстро устанут.

– В матче с аргентинцами в стартовом составе сборной было только два полузащитника. Черчесову стоит насытить центр поля?

– Конечно. Я сегодня смотрел предполагаемый состав в испанском таблоиде "Марка". Должен выйти Асенсио, Бускетс. Нашим парням придется непросто. Но нельзя давать спокойно дышать соперникам.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гусев Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 20:08
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№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:45) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Вот этим горе-специалистам оптимистам дать после матча свои же слова перечитать. Стыдно хоть будет этим пустословам или не будет?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: casabl (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (2)

Может хватит красоту показывать и начинать играть в футбол?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№1 Написал: sysoeff.dim Дятьково (Сегодня, 20:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Краса России...


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Когда мы едины,мы непобедимы!!!
Регистрация: 13.11.2013
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