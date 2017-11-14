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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Канчельскис: если не дадим испанцам пространства, можем рассчитывать на минимальный результат - не крупно проиграть (1)
Андрей Аршавин: фаворит ЧМ-2018? Наилучшие шансы у Франции
Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин поделился мнением о том, какая национальная сборная является фаворитом чемпионата мира-2018.
"Наилучшие шансы у Франции, потому что это хорошая, молодая команда с сильными игроками", - цитирует Аршавина sports.kz.
"Наилучшие шансы у Франции, потому что это хорошая, молодая команда с сильными игроками", - цитирует Аршавина sports.kz.
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