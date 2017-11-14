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Андрей Аршавин: фаворит ЧМ-2018? Наилучшие шансы у Франции

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин поделился мнением о том, какая национальная сборная является фаворитом чемпионата мира-2018.

"Наилучшие шансы у Франции, потому что это хорошая, молодая команда с сильными игроками", - цитирует Аршавина sports.kz.
Теги: Аршавин Сборная Франции
Сегодня, 20:16
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