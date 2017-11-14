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Сборная России (U-19) не смогла преодолеть отборочный раунд ЧЕ

Сборная России U19 проиграла сверстникам из Греции в матче 3-го тура первого квалификационного раунда Евро-2018 U19.

Российская команда финишировала на третьем месте в 10-й отборочной группе и не смогла выйти во второй этап квалификации. Дальше прошли румыны и греки.

Молодежный чемпионат Европы-2019

Групповой этап

Греция U19 - Россия U19 2:1

Гол: Сиампанис, 45 (пен.), Эммануидис, 77 - Тикнизян, 21

Греция: Сиампанис, Папазоглу, Димитру, Мелиопулос, Тампас, Хацидибас, Ксенитидис (Гиосис, 75), Кампецис, Костанасиос, Димитрулас (Эммануидис, 57), Дувикас (Нталакурас, 80)

Россия: Ломаев, Бородин, Дивеев, Каккоев, Евгеньев, Тикнизян, Голубев, Горшков, Уткин, Киселёв (Сулейманов, 39), Цыпченко (Руденко, 64)

Предупреждения: Каккоев, 38, Сулайманов, 64, Димитру, 72, Дивеев, 89, Гиосис, 89, Кампецис, 89

Удаления: Тикнизян, 90
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 20:26
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(0)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: stepanmlc
ну и где все те, кто восхвалял звезд краснодарской академии когда обыграли Гибралтар ?

Не переживай, они здесь. Лепят минусы и ссут .


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:34) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ну и где все те, кто восхвалял звезд краснодарской академии когда обыграли Гибралтар ?



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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:27) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Бездари и лентяи


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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