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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная России (U-19) не смогла преодолеть отборочный раунд ЧЕ
Сборная России U19 проиграла сверстникам из Греции в матче 3-го тура первого квалификационного раунда Евро-2018 U19.
Российская команда финишировала на третьем месте в 10-й отборочной группе и не смогла выйти во второй этап квалификации. Дальше прошли румыны и греки.
Молодежный чемпионат Европы-2019
Групповой этап
Греция U19 - Россия U19 2:1
Гол: Сиампанис, 45 (пен.), Эммануидис, 77 - Тикнизян, 21
Греция: Сиампанис, Папазоглу, Димитру, Мелиопулос, Тампас, Хацидибас, Ксенитидис (Гиосис, 75), Кампецис, Костанасиос, Димитрулас (Эммануидис, 57), Дувикас (Нталакурас, 80)
Россия: Ломаев, Бородин, Дивеев, Каккоев, Евгеньев, Тикнизян, Голубев, Горшков, Уткин, Киселёв (Сулейманов, 39), Цыпченко (Руденко, 64)
Предупреждения: Каккоев, 38, Сулайманов, 64, Димитру, 72, Дивеев, 89, Гиосис, 89, Кампецис, 89
Удаления: Тикнизян, 90
Российская команда финишировала на третьем месте в 10-й отборочной группе и не смогла выйти во второй этап квалификации. Дальше прошли румыны и греки.
Молодежный чемпионат Европы-2019
Групповой этап
Греция U19 - Россия U19 2:1
Гол: Сиампанис, 45 (пен.), Эммануидис, 77 - Тикнизян, 21
Греция: Сиампанис, Папазоглу, Димитру, Мелиопулос, Тампас, Хацидибас, Ксенитидис (Гиосис, 75), Кампецис, Костанасиос, Димитрулас (Эммануидис, 57), Дувикас (Нталакурас, 80)
Россия: Ломаев, Бородин, Дивеев, Каккоев, Евгеньев, Тикнизян, Голубев, Горшков, Уткин, Киселёв (Сулейманов, 39), Цыпченко (Руденко, 64)
Предупреждения: Каккоев, 38, Сулайманов, 64, Димитру, 72, Дивеев, 89, Гиосис, 89, Кампецис, 89
Удаления: Тикнизян, 90
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