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Андрей Лунев займет место в воротах сборной России в матче с Испанией

Стал известен стартовый состав сборной России на предстоящий товарищеский матч с командой Испании.

Россия: Лунёв, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Кузяев, Жирков, Смольников, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.
Теги: Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 20:48
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№8 Написал: Мацолла (Сегодня, 21:04) #
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online

2:0 Миранчук,Кокорин,если Кокорин не травмирован,то во втором тайме будет на поле..а,так писали,что Акинфеев,Кокорин и еще кто то не помню не тренировались в обшей группе..
Регистрация: 25.09.2016
№7 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 21:02) #
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online

И на фига таким образом спасать психику Сухоряна?


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 21:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Вот это советская подлость - ставить в ворота перспективного вратаря на заранее проигранный матч
Или Мудко дал денег на ничью ?

да уж.... ставил бы своего габулова!
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: grisha (Сегодня, 20:58) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот это советская подлость - ставить в ворота перспективного вратаря на заранее проигранный матч
Или Мудко дал денег на ничью ?
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 20:57) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Опять он с составом экспериментирует, когда надо уже наигрывать боевой.
Регистрация: 22.11.2009
№3 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 20:57) #
  • -1
  •  (1)
online

Дал бы Глушакову отдохнуть что ли.
Регистрация: 21.12.2016
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:56) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Наконец то Миранчук в составе и дай бог сегодня Луневу сыграть лучший матч
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 20:55) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Наконец то Луневу дали шанс поиграть. Или Акинфеева спрятали от позора?


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
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