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Испания объявила состав на игру против сборной России

Стал известен стартовый состав сборной Испании на товарищеский матч с командой России.

Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Тьяго Алькантара, Сусо, Асенсио, Родриго.
Теги: Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 21:02
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:03) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Даже этот состав погоняет мажоров по полю.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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