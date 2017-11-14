Александр Самедов: в нашей стране создали большую шумиху вокруг Месси

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал, что хотел принять участие в матче с Аргентиной (0:1)."Тяжело пропускать такие матчи. Против таких соперников всегда хочется играть. Получив травму, я очень сильно расстроился. Но ничего не поделаешь. Я смотрел встречу с Аргентиной на стадионе.Мне кажется, что в нашей стране создали большую шумиху вокруг Месси. В этой сборной собраны другие замечательные игроки. Все только и говорят о майке Месси, и кто с ним поменяется. Троллил ли я Глушакова на эту тему? Нет. Думаю, он приедет в команду и все услышит", - сказал Самедов.