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Александр Самедов: в нашей стране создали большую шумиху вокруг Месси

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал, что хотел принять участие в матче с Аргентиной (0:1).

"Тяжело пропускать такие матчи. Против таких соперников всегда хочется играть. Получив травму, я очень сильно расстроился. Но ничего не поделаешь. Я смотрел встречу с Аргентиной на стадионе.

Мне кажется, что в нашей стране создали большую шумиху вокруг Месси. В этой сборной собраны другие замечательные игроки. Все только и говорят о майке Месси, и кто с ним поменяется. Троллил ли я Глушакова на эту тему? Нет. Думаю, он приедет в команду и все услышит", - сказал Самедов.
Теги: Самедов Месси
Сегодня, 21:22
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№2 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 21:31) #
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online

Сами аргентинцы говорят, что Самедов прав!
Регистрация: 21.04.2009
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Саня, не *** а. Смотри, как Нигерия отмудохала эту "великую" сборную без Месси.
Месси - это единственный игрок, кто хоть как то эту командочку может шевелить.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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