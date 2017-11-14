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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Самедов: в нашей стране создали большую шумиху вокруг Месси
Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал, что хотел принять участие в матче с Аргентиной (0:1).
"Тяжело пропускать такие матчи. Против таких соперников всегда хочется играть. Получив травму, я очень сильно расстроился. Но ничего не поделаешь. Я смотрел встречу с Аргентиной на стадионе.
Мне кажется, что в нашей стране создали большую шумиху вокруг Месси. В этой сборной собраны другие замечательные игроки. Все только и говорят о майке Месси, и кто с ним поменяется. Троллил ли я Глушакова на эту тему? Нет. Думаю, он приедет в команду и все услышит", - сказал Самедов.
"Тяжело пропускать такие матчи. Против таких соперников всегда хочется играть. Получив травму, я очень сильно расстроился. Но ничего не поделаешь. Я смотрел встречу с Аргентиной на стадионе.
Мне кажется, что в нашей стране создали большую шумиху вокруг Месси. В этой сборной собраны другие замечательные игроки. Все только и говорят о майке Месси, и кто с ним поменяется. Троллил ли я Глушакова на эту тему? Нет. Думаю, он приедет в команду и все услышит", - сказал Самедов.
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