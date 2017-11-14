Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Российским журналистам не дали задать вопросы Хорхе Сампаоли на пресс-конференции

Сборная Аргентины в Краснодаре в товарищеском матче уступила команде Нигерии (2:4).

На пресс-конференции представители аргентинской команды сказали, что сперва вопросы задают аргентинские СМИ, а потом российские. Но когда очередь дошла до российских, аргентинцы встали и покинули зал. Таким образом, местные журналисты из Краснодара не получили возможность задать свой вопрос главному тренеру Аргентины Хорхе Сампаоли.

Rusfootball.info
Сегодня, 22:12
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Типо, матч был на нейтральном поле. Зачем общаться с нашими журналистами, сами ответы придумают.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.