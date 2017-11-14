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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Российским журналистам не дали задать вопросы Хорхе Сампаоли на пресс-конференции
Сборная Аргентины в Краснодаре в товарищеском матче уступила команде Нигерии (2:4).
На пресс-конференции представители аргентинской команды сказали, что сперва вопросы задают аргентинские СМИ, а потом российские. Но когда очередь дошла до российских, аргентинцы встали и покинули зал. Таким образом, местные журналисты из Краснодара не получили возможность задать свой вопрос главному тренеру Аргентины Хорхе Сампаоли.
Rusfootball.info
На пресс-конференции представители аргентинской команды сказали, что сперва вопросы задают аргентинские СМИ, а потом российские. Но когда очередь дошла до российских, аргентинцы встали и покинули зал. Таким образом, местные журналисты из Краснодара не получили возможность задать свой вопрос главному тренеру Аргентины Хорхе Сампаоли.
Rusfootball.info
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