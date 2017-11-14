На станции метро перед матчем Россия - Испания образовалась давка

На метро Крестовском остров ад. Работает 2 эскалатора(из3).#РоссияИспания pic.twitter.com/3Dcr6O3hBN — Никита Павлов (@pavlov_plov) November 14, 2017

На станции метро "Крестовский остров" в Санкт-Петербурге перед товарищеским матчем Россия – Испания образовалась давка.Скопление людей произошло в связи с тем, что работало только два эскалатора. Третий включили только спустя некоторое время.