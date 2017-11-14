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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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На станции метро перед матчем Россия - Испания образовалась давка
На станции метро "Крестовский остров" в Санкт-Петербурге перед товарищеским матчем Россия – Испания образовалась давка.
Скопление людей произошло в связи с тем, что работало только два эскалатора. Третий включили только спустя некоторое время.
Скопление людей произошло в связи с тем, что работало только два эскалатора. Третий включили только спустя некоторое время.
На метро Крестовском остров ад. Работает 2 эскалатора(из3).#РоссияИспания pic.twitter.com/3Dcr6O3hBN— Никита Павлов (@pavlov_plov) November 14, 2017
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