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На станции метро перед матчем Россия - Испания образовалась давка

На станции метро "Крестовский остров" в Санкт-Петербурге перед товарищеским матчем Россия – Испания образовалась давка.

Скопление людей произошло в связи с тем, что работало только два эскалатора. Третий включили только спустя некоторое время.

Теги: Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 22:15
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№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 22:50) #
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Болеет за:
«Шинник»
"это вам не Лужники", "это вам не московабад"
нуну)
Регистрация: 7.09.2015
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