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На матче Россия - Испания присутствует 45 486 зрителей

На товарищеском матче между сборными России и Испании, который проходит на стадионе "Санкт-Петербург", присутствует 45 486 зрителей.

Теги: Сборная России Сборная Испании
Вчера, 23:32
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