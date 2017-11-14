Хорхе Сампаоли: у Аргентины есть потенциал, чтобы сражаться дальше (видео)

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против Нигерии. Напомним, что игра прошла на стадионе ФК "Краснодар".– Я не думаю, что это тяжело объяснить. Мы играли хорошо в первой половине, а во второй мы пытались играть на атаку. Бывает такое со всеми командами. Я думаю, что у Нигерии было очень много хороших моментов. Они хорошо играли в защите. Мне кажется, мы просто не реализовали свои моменты. Было много верховых мячей: много длинных подач, навесов.– Нет-нет. Я думаю, необходимо проанализировать ошибки, оценить конкретные ситуации, которые произошли во втором тайме. Первый тайм мы провели на высоком уровне. Просто что-то случилось с психологической точки зрения. Наши игроки были закрыты. Нам необходимо больше сыгрываться.Над финальным списком игроков на мундиаль я буду еще думать, анализировать в марте. Тогда мы примем окончательное решение. Надо оценить все, что произошло.– Нам нужно проанализиовать это, мы в раздевалке обсудим моменты. Вещи, которые произошли во втором тайме, мы не повторили их в тайме втором. Мне кажется, что нам было необходимо играть в той же манере. В будущем нам не стоит совершать в таких ошибках.– Самое главное, чтобы команда имела возможность создавать моменты. Эти моменты, которые у нас были, которые мы создали, были достаточно хороши. Мы знаем, что нам нужно улучшить контроль мяча. Каждый игрок должен выполнять свою задачу на поле.– У нас есть большое желание поменять историю. Мы не думали, в какой форме это сделать, мы не можем соперничать в формате боя, драки. Аргентина должна искать возможность побеждать.– Что касается игры, владения мячом – мы планируем дальше играть в своем стиле, стиле сборной Аргентины. Негативное есть, конечно, – мы проиграли матч. Но у нас есть отличный первый тайм этого матча. Надо провести анализ игры, все матчи надо анализировать. Могу сказать, что команда находится в хорошей форме и у нас есть потенциал, чтобы сражаться дальше. Мы можем писать историю.– Что касается игроков, то думаю, что мы в целом играем хорошо. Агуэро пришлось заменить, правда. Но я не думаю, что у нас есть вопросы с физической формой игроков. Я думаю, это больше психология.www.rusfootball.info