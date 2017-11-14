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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Хорхе Сампаоли: у Аргентины есть потенциал, чтобы сражаться дальше (видео)
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против Нигерии. Напомним, что игра прошла на стадионе ФК "Краснодар".
– Вам не кажется, что была совершенно разная игра в первом тайме и во втором. Что случилось во второй половине матча?
– Я не думаю, что это тяжело объяснить. Мы играли хорошо в первой половине, а во второй мы пытались играть на атаку. Бывает такое со всеми командами. Я думаю, что у Нигерии было очень много хороших моментов. Они хорошо играли в защите. Мне кажется, мы просто не реализовали свои моменты. Было много верховых мячей: много длинных подач, навесов.
– Как вы думаете, это поражение приведет к каким-то изменениям в вашем тренерском штабе или в составе команды?
– Нет-нет. Я думаю, необходимо проанализировать ошибки, оценить конкретные ситуации, которые произошли во втором тайме. Первый тайм мы провели на высоком уровне. Просто что-то случилось с психологической точки зрения. Наши игроки были закрыты. Нам необходимо больше сыгрываться.
Над финальным списком игроков на мундиаль я буду еще думать, анализировать в марте. Тогда мы примем окончательное решение. Надо оценить все, что произошло.
– Вы говорили от трех моментах, которые были у Нигерии. Как вы думаете, это была проблема командных действий или это ошибки индивидуальные, игроков?
– Нам нужно проанализиовать это, мы в раздевалке обсудим моменты. Вещи, которые произошли во втором тайме, мы не повторили их в тайме втором. Мне кажется, что нам было необходимо играть в той же манере. В будущем нам не стоит совершать в таких ошибках.
– Вас беспокоит отсутствие Месси? Аргентина не может найти замену ему, не может найти такого игрока, который выполнял бы схожую роль на поле? Особенно в атаке.
– Самое главное, чтобы команда имела возможность создавать моменты. Эти моменты, которые у нас были, которые мы создали, были достаточно хороши. Мы знаем, что нам нужно улучшить контроль мяча. Каждый игрок должен выполнять свою задачу на поле.
– Может, сегодня не хватило мотивации играть против Нигерии?
– У нас есть большое желание поменять историю. Мы не думали, в какой форме это сделать, мы не можем соперничать в формате боя, драки. Аргентина должна искать возможность побеждать.
– Команда закончила с поражения. Какие выводы по этому календарному году вы можете сделать?
– Что касается игры, владения мячом – мы планируем дальше играть в своем стиле, стиле сборной Аргентины. Негативное есть, конечно, – мы проиграли матч. Но у нас есть отличный первый тайм этого матча. Надо провести анализ игры, все матчи надо анализировать. Могу сказать, что команда находится в хорошей форме и у нас есть потенциал, чтобы сражаться дальше. Мы можем писать историю.
– Как вы думаете, на каком уровне сейчас находятся игроки Аргентины?
– Что касается игроков, то думаю, что мы в целом играем хорошо. Агуэро пришлось заменить, правда. Но я не думаю, что у нас есть вопросы с физической формой игроков. Я думаю, это больше психология.
Источник: www.rusfootball.info
– Вам не кажется, что была совершенно разная игра в первом тайме и во втором. Что случилось во второй половине матча?
– Я не думаю, что это тяжело объяснить. Мы играли хорошо в первой половине, а во второй мы пытались играть на атаку. Бывает такое со всеми командами. Я думаю, что у Нигерии было очень много хороших моментов. Они хорошо играли в защите. Мне кажется, мы просто не реализовали свои моменты. Было много верховых мячей: много длинных подач, навесов.
– Как вы думаете, это поражение приведет к каким-то изменениям в вашем тренерском штабе или в составе команды?
– Нет-нет. Я думаю, необходимо проанализировать ошибки, оценить конкретные ситуации, которые произошли во втором тайме. Первый тайм мы провели на высоком уровне. Просто что-то случилось с психологической точки зрения. Наши игроки были закрыты. Нам необходимо больше сыгрываться.
Над финальным списком игроков на мундиаль я буду еще думать, анализировать в марте. Тогда мы примем окончательное решение. Надо оценить все, что произошло.
– Вы говорили от трех моментах, которые были у Нигерии. Как вы думаете, это была проблема командных действий или это ошибки индивидуальные, игроков?
– Нам нужно проанализиовать это, мы в раздевалке обсудим моменты. Вещи, которые произошли во втором тайме, мы не повторили их в тайме втором. Мне кажется, что нам было необходимо играть в той же манере. В будущем нам не стоит совершать в таких ошибках.
– Вас беспокоит отсутствие Месси? Аргентина не может найти замену ему, не может найти такого игрока, который выполнял бы схожую роль на поле? Особенно в атаке.
– Самое главное, чтобы команда имела возможность создавать моменты. Эти моменты, которые у нас были, которые мы создали, были достаточно хороши. Мы знаем, что нам нужно улучшить контроль мяча. Каждый игрок должен выполнять свою задачу на поле.
– Может, сегодня не хватило мотивации играть против Нигерии?
– У нас есть большое желание поменять историю. Мы не думали, в какой форме это сделать, мы не можем соперничать в формате боя, драки. Аргентина должна искать возможность побеждать.
– Команда закончила с поражения. Какие выводы по этому календарному году вы можете сделать?
– Что касается игры, владения мячом – мы планируем дальше играть в своем стиле, стиле сборной Аргентины. Негативное есть, конечно, – мы проиграли матч. Но у нас есть отличный первый тайм этого матча. Надо провести анализ игры, все матчи надо анализировать. Могу сказать, что команда находится в хорошей форме и у нас есть потенциал, чтобы сражаться дальше. Мы можем писать историю.
– Как вы думаете, на каком уровне сейчас находятся игроки Аргентины?
– Что касается игроков, то думаю, что мы в целом играем хорошо. Агуэро пришлось заменить, правда. Но я не думаю, что у нас есть вопросы с физической формой игроков. Я думаю, это больше психология.
Источник: www.rusfootball.info
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