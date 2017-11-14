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Сборная России сыграла вничью с Испанией, Смолов и Рамос забили по дублю

В Санкт-Петербурге сборная России в товарищеском матче сыграла вничью с Испанией.

Товарищеский матч

Россия - Испания 3:3

Голы: Смолов, 41, 70, Ал. Миранчук, 51 - Альба, 9, Рамос, 35 (пен), 54 (пен).

Россия: Лунёв, Васин, Джикия, Кудряшов (Рауш, 75), Глушаков, Кузяев (Ерохин, 62), Жирков (Комбаров, 82), Смольников (Игнатьев, 87), Дзагоев (Кокорин, 62), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 66), Смолов.

Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос (Витоло, 58), Альба (Морено, 46), Бускетс (Сильва, 58), Иньеста (Ильярраменди, 46), Алькантара (Сауль, 60), Сусо (Кальехон, 46), Асенсио, Родриго.

Предупреждения: Бускетс, 18, Витоло, 68.
Теги: Сборная России Сборная Испании
Вчера, 23:41
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(5)
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№88 Написал: Peticia Москва (Сегодня, 00:34) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: oksva
Цитата: Peticia
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Peticia
Обосрались с Мексикой, Португалией, Аргентиной, Ираном, Ганой, Коста Рикой...занимаем 62 место...и вдруг бессмысленная ничья с испанцами....без идеи в атаке...и СТАС КОРОЛЬ!)))


Не мельтеши. Вариантов уже нет.
А Хиддинк твой хвалёный, на ЧМ не попал и на ЧЕ чудом, спасибо Хорватом и это с лучшими игроками за последние 15 лет.

как ты думаешь черчесов попал бы на ЧМ через какой-нибудь отбор? Он НОЛЬ! Тренер без мысли. Мы ДОМА играем!!! С любым тренером есть шансы кроме Черчесова. Эх вы...вспомните меня еще


Мы что , на разных сайтах сидим ? Мне похер на Черчесова , но чего истерики то закатывать ? Где ты тут какие то хвалебные оды в его адрес читал ? В этом конкретном матче нормально сыграли , судья дал два " липовых " пенальти . Чего ты нагнетаешь то ? Думаешь , тут кто то верит , что мы на ЧМ феерить будем ? Не думаю , но нахрена на ровном месте истерить и требовать невозможного ? Ага , давай завтра тренера поменяем и кубок мира наш , жди .

с любым тренером выйдем из группы на домашнем чм. но не с черчесовым. это не тренер. МЫ ВСЕГДА ХОРОШО ИГРАЛИ ДОМА. С любым тренером
Регистрация: 14.11.2017
№87 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:32) #
  • +1
  •  (1)
online

Ну, после товарняков, конечно, еще рано башмаками стучать. Но вот за сегодняшний отдельный матч, просто спасибо сборникам, за хороший вечер.. сегодня молодцы!
Регистрация: 29.08.2016
№86 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 00:31) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Проанализируй игру Джикии, первый гол бросил игрока, второй гол привез пенальти и непонятно как от него убежал испанец, сломавший Лунева. А так да, Васин виноват

Нормально сыграла оборона в целом кроме 1 гола , в котором вина Джикии минимальна, так как он действовал по учебнику выходя страховать Смольникова и чтобы перехватить передачу низом если она будет. В штрафной было два испанца ,дальнего крайнего про..л Кудряшов, а Васин из-за этого не знал на кого кидаться, но по уму обязан был окучивать Альбу , который в итоге забил с его позиции ЦЗ. Косяк Джикии лишь в том что он не убедился что Васин его не страхует. Cмольникову тоже привет за то что Асенсио без сопротивления выполняет передачу.

Если убрать липовые пенки , мы пропустили всего один от одной из самых результативных и сильных команд. Они вон хваленую оборону Италии с Буффоном недавно на 3-0 опустили.

Да пора отказываться уже от этой схемы.
Из трёх цз один номинальный крайний защитник , второй левоногий играет правого центрального, третий вообще без какого либо понимания игры и лидерских качеств ключевую позицию в этой расстановке занимает.
При этом и в клубе уже несколько лет играет в эту схему и там же привозит через игру.
А нужен игрок типа Игнашевича на его место. Который и прочитать может и партнёрами руководить.
И в итоге атака , как минимум количественно , страдает и в обороне до сих пор разобраться не в состоянии.
Регистрация: 21.12.2016
№85 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Peticia
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Peticia
Обосрались с Мексикой, Португалией, Аргентиной, Ираном, Ганой, Коста Рикой...занимаем 62 место...и вдруг бессмысленная ничья с испанцами....без идеи в атаке...и СТАС КОРОЛЬ!)))


Не мельтеши. Вариантов уже нет.
А Хиддинк твой хвалёный, на ЧМ не попал и на ЧЕ чудом, спасибо Хорватом и это с лучшими игроками за последние 15 лет.

как ты думаешь черчесов попал бы на ЧМ через какой-нибудь отбор? Он НОЛЬ! Тренер без мысли. Мы ДОМА играем!!! С любым тренером есть шансы кроме Черчесова. Эх вы...вспомните меня еще


У нас со скрипом прошла смена поколений, и та еще не закончена, Жирков вон бегает, он и в 50 будет лучше Комбарова. Со времен развала СССР, наш футбол всегда был средний, можем францию обыграть, а потом дома с хохлами вничью, можем бронзу взять на ЧЕ, а потом обмариборится, можем италию перед чм 3-0 обыграть, а потом из вшивой группы не выйти...
Так всегда у нас...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№84 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:30) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Peticia
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Peticia
Обосрались с Мексикой, Португалией, Аргентиной, Ираном, Ганой, Коста Рикой...занимаем 62 место...и вдруг бессмысленная ничья с испанцами....без идеи в атаке...и СТАС КОРОЛЬ!)))


Не мельтеши. Вариантов уже нет.
А Хиддинк твой хвалёный, на ЧМ не попал и на ЧЕ чудом, спасибо Хорватом и это с лучшими игроками за последние 15 лет.

как ты думаешь черчесов попал бы на ЧМ через какой-нибудь отбор? Он НОЛЬ! Тренер без мысли. Мы ДОМА играем!!! С любым тренером есть шансы кроме Черчесова. Эх вы...вспомните меня еще


Мы что , на разных сайтах сидим ? Мне похер на Черчесова , но чего истерики то закатывать ? Где ты тут какие то хвалебные оды в его адрес читал ? В этом конкретном матче нормально сыграли , судья дал два " липовых " пенальти . Чего ты нагнетаешь то ? Думаешь , тут кто то верит , что мы на ЧМ феерить будем ? Не думаю , но нахрена на ровном месте истерить и требовать невозможного ? Ага , давай завтра тренера поменяем и кубок мира наш , жди .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№83 Написал: Campos Москва (Сегодня, 00:27) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Господа, не вступайте в спор с Peticia Москва - это тролль, посмотрите его дату регистрации.
Регистрация: 26.12.2008
№82 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Проанализируй игру Джикии, первый гол бросил игрока, второй гол привез пенальти и непонятно как от него убежал испанец, сломавший Лунева. А так да, Васин виноват

Нормально сыграла оборона в целом кроме 1 гола , в котором вина Джикии минимальна, так как он действовал по учебнику выходя страховать Смольникова и чтобы перехватить передачу низом если она будет. В штрафной было два испанца ,дальнего крайнего про..л Кудряшов, а Васин из-за этого не знал на кого кидаться, но по уму обязан был окучивать Альбу , который в итоге забил с его позиции ЦЗ. Косяк Джикии лишь в том что он не убедился что Васин его не страхует. Cмольникову тоже привет за то что Асенсио без сопротивления выполняет передачу.

Если убрать липовые пенки , мы пропустили всего один от одной из самых результативных и сильных команд. Они вон хваленую оборону Италии с Буффоном недавно на 3-0 опустили.


Я полностью согласен, просто возразил огалтелому, который как всегда нашел виноватого.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№81 Написал: Phil Москва (Сегодня, 00:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Забавно - играли (на мой взгляд) хуже, чем с аргентинцами, а результат-то лучше. А если учитывать левые пенальти, то вообще выиграли. Или испанцы были никакими? Как бы то ни было - молодцы ..
Регистрация: 5.06.2017
№80 Написал: Peticia Москва (Сегодня, 00:21) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Peticia
Обосрались с Мексикой, Португалией, Аргентиной, Ираном, Ганой, Коста Рикой...занимаем 62 место...и вдруг бессмысленная ничья с испанцами....без идеи в атаке...и СТАС КОРОЛЬ!)))


Не мельтеши. Вариантов уже нет.
А Хиддинк твой хвалёный, на ЧМ не попал и на ЧЕ чудом, спасибо Хорватом и это с лучшими игроками за последние 15 лет.

как ты думаешь черчесов попал бы на ЧМ через какой-нибудь отбор? Он НОЛЬ! Тренер без мысли. Мы ДОМА играем!!! С любым тренером есть шансы кроме Черчесова. Эх вы...вспомните меня еще
Регистрация: 14.11.2017
№79 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:19) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Проанализируй игру Джикии, первый гол бросил игрока, второй гол привез пенальти и непонятно как от него убежал испанец, сломавший Лунева. А так да, Васин виноват

Нормально сыграла оборона в целом кроме 1 гола , в котором вина Джикии минимальна, так как он действовал по учебнику выходя страховать Смольникова и чтобы перехватить передачу низом если она будет. В штрафной было два испанца ,дальнего крайнего про..л Кудряшов, а Васин из-за этого не знал на кого кидаться, но по уму обязан был окучивать Альбу , который в итоге забил с его позиции ЦЗ. Косяк Джикии лишь в том что он не убедился что Васин его не страхует. Cмольникову тоже привет за то что Асенсио без сопротивления выполняет передачу.

Если убрать липовые пенки , мы пропустили всего один от одной из самых результативных и сильных команд. Они вон хваленую оборону Италии с Буффоном недавно на 3-0 опустили.
Регистрация: 2.02.2012
№78 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Peticia
Обосрались с Мексикой, Португалией, Аргентиной, Ираном, Ганой, Коста Рикой...занимаем 62 место...и вдруг бессмысленная ничья с испанцами....без идеи в атаке...и СТАС КОРОЛЬ!)))


Не мельтеши. Вариантов уже нет.
А Хиддинк твой хвалёный, на ЧМ не попал и на ЧЕ чудом, спасибо Хорватом и это с лучшими игроками за последние 15 лет.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№77 Написал: Peticia Москва (Сегодня, 00:18) #
  • -8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: palach
Цитата: Peticia
я трезв. это вы все пьяны. вспомните мои слова после ЧМ...после дикого усатого позора((((( млять

В 2008 весной (перед ЧЕ) наша сборная в товарняке влетела от румын 0:3, причем в створ румын ни одного удара за весь матч. И тогда у меня оптимизма поменьше было, чем сейчас. Впрочем, тогда у сборной был Аршавин.

А сейчас мы центр поля перейти не можем и влетели уже все кому можно
Регистрация: 14.11.2017
№76 Написал: palach Питер (Сегодня, 00:17) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Peticia
я трезв. это вы все пьяны. вспомните мои слова после ЧМ...после дикого усатого позора((((( млять

В 2008 весной (перед ЧЕ) наша сборная в товарняке влетела от румын 0:3, причем в створ румын ни одного удара за весь матч. И тогда у меня оптимизма поменьше было, чем сейчас. Впрочем, тогда у сборной был Аршавин.
Регистрация: 21.11.2006
№75 Написал: Peticia Москва (Сегодня, 00:16) #
  • -10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Факел»
Обосрались с Мексикой, Португалией, Аргентиной, Ираном, Ганой, Коста Рикой...занимаем 62 место...и вдруг бессмысленная ничья с испанцами....без идеи в атаке...и СТАС КОРОЛЬ!)))
Регистрация: 14.11.2017
№74 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 00:14) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: VadK
Вот сколько уже лет смотрю на испанские команды и никак не пойму: у них мужчины все такие, как и их футболисты, гандоны или футболисты вовсе не мужики. Мелкие подлости, кривляния и т.п. из поколения в поколение

Недавно немного смотрел какую то программу по тв, не знаю какой канал, просто зацепило. Там про иностранных баб , которые вышли замуж за русских мужиков. Так там эти девахи заморские прямо об этом и говорили. Что гандоны там они мелочные, а вовсе не мужики. Поэтому за русского и вышли замуж.)
Регистрация: 28.05.2014
№73 Написал: Хозяин (Сегодня, 00:11) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вот честно все по барабану лишь бы с Лунтиком все обошлось (тьфу-тьфу-тьфу)
Регистрация: 26.04.2014
№72 Написал: Peticia Москва (Сегодня, 00:11) #
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Факел»
Тебе завтра не на работу , что ли ? Хорош бухать , завтра стыдно читать себя будет . По себе знаю .[/quote]
я трезв. это вы все пьяны. вспомните мои слова после ЧМ...после дикого усатого позора((((( млять
Регистрация: 14.11.2017
№71 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:10) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dimon1104
Убил смех Кокорина во время замены его на вратаря, потом, смолов лыбился, пизд...ц уроды, человек с разбитой головой лежит, а они ржут что Кокорин в раму встанет


Не думаю, что он был вызван травмой Лунева...смешным показался Кокорин на воротах сам себе и другану своему, но улыбочки были не очень уместны, согласен...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№70 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:09) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Peticia
Это просто кошмар. Черчесов напрочь убил нашу сборную. Ни одной мысли в атаке. Тактики нет совершенно. Такое ощущение, что игроки играют как получится. И ведь ясно, что это из-за тренера. Он нулевой. Поставить нулевого тренера перед самым важным чемпионатом в жизни нашей футбольной страны – это очень странное решение. Наша команда при любом тренере хорошо выступала дома. Мы были домашней командой. Вспомните, даже при Романцеве, Семине, Газзаеве, Адвокате, Капелло, Слуцком. Ярцеве – наши всегда интересно играли дома. ВЕСЬ ЧЕМПИОНАТ ПРОЙДЕТ ДОМА. ЭТО БЫЛ НАШ ШАНС. Но поставили Черчесова, этого напыщенного индюка. Теперь игроки не знают, что делать с мячом. А ведь игроки-то есть. Какая боль… Тварь Черчесов. Срочно петицию против усатого!!!!!!!!!!!!!!!!Падать в ноги к фартовому для России Хиддинку, да к кому угодно…полгода для нового тренера будет достаточно….хуже не будет ни при каких условия. Комментаторы не обманут болельщиков своими лживыми пропагандистскими комментариями о том, что якобы сборная в порядке.


Тебе завтра не на работу , что ли ? Хорош бухать , завтра стыдно читать себя будет . По себе знаю .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№69 Написал: palach Питер (Сегодня, 00:06) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: dimon1104
Убил смех Кокорина во время замены его на вратаря, потом, смолов лыбился, пизд...ц уроды, человек с разбитой головой лежит, а они ржут что Кокорин в раму встанет

Травма - часть жизни спортсмена. Они по-другому к этому относятся. Да и, думаю, это наоборот косвенный признак, что Лунёв был разбит не в хлам.
Регистрация: 21.11.2006
№68 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:04) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SHIGA
Васин пускай в цска играет.. Ну его накуй ..каждый раз фолит на карту..
Нужно замену искать ..


Проанализируй игру Джикии, первый гол бросил игрока, второй гол привез пенальти и непонятно как от него убежал испанец, сломавший Лунева. А так да, Васин виноват


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№67 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: palach
Цитата: Skyline
судя по повтору прямиком в лоб. такая же фигня была у игрока халла доусона. там была реанимация и год без футбола теперь

Всё индивидуально. Там такая геометрия и физика сложная. Всё это помножить на анатомию и индивидуальные особенности организма... Но боюсь, что очень серьёзно, к сожалению. Надеюсь, что ошибаюсь.

подождем новостей конечно


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№66 Написал: Peticia Москва (Сегодня, 00:04) #
  • -10
  •  (18)
online
Болеет за:
«Факел»
Это просто кошмар. Черчесов напрочь убил нашу сборную. Ни одной мысли в атаке. Тактики нет совершенно. Такое ощущение, что игроки играют как получится. И ведь ясно, что это из-за тренера. Он нулевой. Поставить нулевого тренера перед самым важным чемпионатом в жизни нашей футбольной страны – это очень странное решение. Наша команда при любом тренере хорошо выступала дома. Мы были домашней командой. Вспомните, даже при Романцеве, Семине, Газзаеве, Адвокате, Капелло, Слуцком. Ярцеве – наши всегда интересно играли дома. ВЕСЬ ЧЕМПИОНАТ ПРОЙДЕТ ДОМА. ЭТО БЫЛ НАШ ШАНС. Но поставили Черчесова, этого напыщенного индюка. Теперь игроки не знают, что делать с мячом. А ведь игроки-то есть. Какая боль… Тварь Черчесов. Срочно петицию против усатого!!!!!!!!!!!!!!!!Падать в ноги к фартовому для России Хиддинку, да к кому угодно…полгода для нового тренера будет достаточно….хуже не будет ни при каких условия. Комментаторы не обманут болельщиков своими лживыми пропагандистскими комментариями о том, что якобы сборная в порядке.
Регистрация: 14.11.2017
№65 Написал: palach Питер (Сегодня, 00:03) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: dryhnozaurus
Тут все от крепкости черепа зависит. Мне показалось, что у Андрея чайник крепкий. Мне больше не понравилось как у него голова назад откинулась при ударе.

Многое, но не всё. Головной мозг, шея, позвонки... Ладно. Тфу-тьфу-тьфу. Всё по этой теме.
Регистрация: 21.11.2006
№64 Написал: dimon1104 Мурманск (Сегодня, 00:01) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VadK
Вот сколько уже лет смотрю на испанские команды и никак не пойму: у них мужчины все такие, как и их футболисты, гандоны или футболисты вовсе не мужики. Мелкие подлости, кривляния и т.п. из поколения в поколение

Знаешь анекдот про забастовку пи...доров?


--------------------
Не сдирайте маски с людей! Вдруг это намордники.
Регистрация: 5.03.2006
№63 Написал: palach Питер (Сегодня, 00:00) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: HardWar
Скорее всего с переломом. Все же воротчики не выступают в ММА, а тут с разбегу, коленом, да еще и навстречу.

Коленом, на скорости... А он еще расстянулся - считай, никак не сгрупирован был... Ладно, парни, не буду нагнетать чернухи. Ждём официальных объявлений.
Регистрация: 21.11.2006
№62 Написал: ПавКо Тушино-М (Вчера, 23:59) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: dreamcatcher
В товарняке ударить коленом вратаря может только урод. Поставить два липовых пенальти в товарняке может только итальянский ущерб

евротолерасты, млять


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№61 Написал: FCSKA Москва (Вчера, 23:59) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошо сыграли и что самое важное- есть резервы прибавить в игре. Главное, чтобы были здоровы и в форме молодые- Зобнин, Миранчуки (оба),Головин, Кузяев. Луневу здоровья, надеюсь , что травма несерьёзная
Регистрация: 20.10.2012
№60 Написал: dimon1104 Мурманск (Вчера, 23:59) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Убил смех Кокорина во время замены его на вратаря, потом, смолов лыбился, пизд...ц уроды, человек с разбитой головой лежит, а они ржут что Кокорин в раму встанет


--------------------
Не сдирайте маски с людей! Вдруг это намордники.
Регистрация: 5.03.2006
№59 Написал: palach Питер (Вчера, 23:58) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Skyline
судя по повтору прямиком в лоб. такая же фигня была у игрока халла доусона. там была реанимация и год без футбола теперь

Всё индивидуально. Там такая геометрия и физика сложная. Всё это помножить на анатомию и индивидуальные особенности организма... Но боюсь, что очень серьёзно, к сожалению. Надеюсь, что ошибаюсь.
Регистрация: 21.11.2006
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