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В режиме сиесты. Испанцы и судьи чудили, наши – радовали
Несмотря на достойный счёт в матче с аргентинцами, сборная России оставила в матче против команды Месси слабое и безнадёжное впечатление. Но сегодня благодаря расслабленным испанцам и собственной смелости наша команда перевоплотилась.
Уже ближе к истине
Против Аргентины Станислав Черчесов зачем-то выставил трёх нападающих, а потом на пресс-конференции отмечал, что у его команды не получался переход в атаку. Состав на Испанию выглядел более адекватно: тут вам и сбалансированный центр полузащиты, и два классных инсайда с умением продвигать мяч и игровым интеллектом, и лучший бомбардир последних лет. Кокорин кредит доверия, заработанный в начале сезона, активно растрачивает, да и в сборной Черчесова его ещё не подтверждал.
Однако игра складывалась по немного неожиданному сценарию: нашей сборной не так уж часто приходилось переходить из обороны в атаку в классическом понимании, потому что оборона у нас начиналась уже на чужой половине поля.
Получив две пробоины в спокойном море
Испанцы сами наверняка удивились, что забили в первой же толковой атаке, причём сделал это защитник (!) Жорди Альба головой (!!) при росте 170 (!!!). Ещё большее удивление у них вызвало то, что в России назначают пенальти за игру плечом. Сложилось впечатление, что итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки после вчерашнего стыкового матча пережила сильнейший стресс и боролась с ним соответствующими напитками вплоть до начала игры.
По сути, сборная России пропустила 2 гола из ничего, ведь Испания как раз и сделала более-менее ничего. Сперва вопиющая ошибка обороны, в которой даже не поймёшь, кого обвинять больше – Смольникова, Джикию или Васина. А затем не менее шокирующий ляп судьи.
В остальном с не самой грозной (без Мораты, Иско и Сильвы), но очень качественной атакой Испании сборная России справлялась. В первую очередь потому что много атаковать сопернику, игравшему откровенно в полноги, не позволяла. Правда, Лунёву от этого не легче: он вроде и не виноват, но с двумя пропущенными голами предъявить Акинфееву ему было совсем нечего.
Вокруг да около
Валерий Карпин в очередной раз продемонстрировал свой экспертный класс, просто-напросто поправив фразу Кирилла Дементьева и охарактеризовав игру сборной в атаке так: «Что-то не получается, а проходит». Наша команда за тайм провела в разы больше перспективных атак, чем с аргентинцами.
Беда заключалась в том, что с каждой новой передачей можно было ожидать либо потери, либо похоронного паса с полным торможением темпа атаки. Нашим не хватало и взаимопонимания, и уверенности, и класса. Старались, бежали, прессинговали, но находясь с мячом всё-таки побаивались своего следующего действия. Дзагоев падал после любого контакта, Смолов не добегал, Жирков никак не мог найти своего в чужой штрафной. Но даже при 0:2 на это было смотреть приятнее, чем на нули с Аргентиной.
Прорвало!
Но если есть в мире справедливость, то сборная России не могла уйти на перерыв при таком счёте. Количество должно было перерасти в качество, ведь кое-какое качество у наших ребят всё-таки имеется. Кузяев, Миранчук и Смолов в концовке это продемонстрировали. Федя сделал то, после чего обычно выключает Playstation и идёт спать: убрал Пике и пробил Де Хеа, но на этот раз ему предстояло продолжать пахать более тайма.
В начале 2-й половины наши сделало то, что вполне могли сделать ещё до перерыва. Смолову, Дзагоеву и Жиркову удалось провернуть шикарную комбинацию со врыванием, а Миранчук в хоккейном стиле ткнул с пятачка! Испанцам явно не хватало Станислава Черчесова, который бы напомнил, что это не товарищеский матч, а контрольный. Если быть точнее, что это какой-никакой матч, а не тренировка.
Порвало
А вот итальянцам явно не хватает не только нормального тренера, но и Андрея Будогосского. Даже он смог бы рассказать судье о правилах игры в футбол. Этого было бы достаточно, чтобы в ворота России не было назначено ни одного пенальти из двух. Вообще, после этого матча Рокки было бы неплохо проверить на допинг или отправить в специальную больницу к Георгию Черданцеву для лечения полученной вчера вечером за просмотром телевизора психологической травмы. Наши едва успели сравнять счёт, как снова оказались в отстающих. На стадионе в Санкт-Петербурге, конечно, не должно быть проблем с назначением пенальти, но в другую сторону и не до такой же степени.
Европейская мечта
После дубля в ворота Де Хеа, да ещё и оформленного блестящим ударом с линии штрафной, Смолов точно должен был выключить Playstation, но вместо этого, хочется верить, включил на себе радиомаячок для европейских клубов. После 3-го пропущенного мы потихоньку стали забывать, что такое накрывать соперника на чужой половине, но очень вовремя вспомнили.
Черчесов к тому времени уже на 3 боевых единицы освежил состав, а после гола Смолова вообще отважился отойти от 5 защитников и обозначить намерение сыграть на победу.
Без хэппи-энда
Матч в целом получился очень забавный: судья назначал пенальти при любом появлении испанцев в нашей штрафной, при этом нам забивали только защитники; Смолов и компания доминировали над лучшим вратарём мира и Пике; Кокорин и Глушаков делили майку не Иньесты, а Габулова (непонятно, почему при этом никто не вспомнил про сэйвы Комбарова).
Проводить этот матч в историю с улыбкой и даже усмешкой помешал лишь Родриго, пошедший на Лунёва как в финале чемпионата мира и окончательно испортивший Андрею этот вечер. Ну а нам остаётся надеяться, что Лунёв и все, кто играл сегодня, благополучно доедут до чемпионата мира без травм и будут отгружать трёшки в играх с совсем другим уровнем ответственности и градусом. А арбитры не будут выходить на матчи под градусом.
Россия: Лунёв, Васин, Джикия, Кудряшов (Рауш, 75), Глушаков, Кузяев (Ерохин, 62), Жирков (Комбаров, 82), Смольников (Игнатьев, 87), Дзагоев (Кокорин, 62), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 66), Смолов.
Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос (Витоло, 58), Альба (Морено, 46), Бускетс (Сильва, 58), Иньеста (Ильярраменди, 46), Алькантара (Сауль, 60), Сусо (Кальехон, 46), Асенсио, Родриго.
Предупреждения: Бускетс, 18, Витоло, 68.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Уже ближе к истине
Против Аргентины Станислав Черчесов зачем-то выставил трёх нападающих, а потом на пресс-конференции отмечал, что у его команды не получался переход в атаку. Состав на Испанию выглядел более адекватно: тут вам и сбалансированный центр полузащиты, и два классных инсайда с умением продвигать мяч и игровым интеллектом, и лучший бомбардир последних лет. Кокорин кредит доверия, заработанный в начале сезона, активно растрачивает, да и в сборной Черчесова его ещё не подтверждал.
Однако игра складывалась по немного неожиданному сценарию: нашей сборной не так уж часто приходилось переходить из обороны в атаку в классическом понимании, потому что оборона у нас начиналась уже на чужой половине поля.
Получив две пробоины в спокойном море
Испанцы сами наверняка удивились, что забили в первой же толковой атаке, причём сделал это защитник (!) Жорди Альба головой (!!) при росте 170 (!!!). Ещё большее удивление у них вызвало то, что в России назначают пенальти за игру плечом. Сложилось впечатление, что итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки после вчерашнего стыкового матча пережила сильнейший стресс и боролась с ним соответствующими напитками вплоть до начала игры.
По сути, сборная России пропустила 2 гола из ничего, ведь Испания как раз и сделала более-менее ничего. Сперва вопиющая ошибка обороны, в которой даже не поймёшь, кого обвинять больше – Смольникова, Джикию или Васина. А затем не менее шокирующий ляп судьи.
В остальном с не самой грозной (без Мораты, Иско и Сильвы), но очень качественной атакой Испании сборная России справлялась. В первую очередь потому что много атаковать сопернику, игравшему откровенно в полноги, не позволяла. Правда, Лунёву от этого не легче: он вроде и не виноват, но с двумя пропущенными голами предъявить Акинфееву ему было совсем нечего.
Вокруг да около
Валерий Карпин в очередной раз продемонстрировал свой экспертный класс, просто-напросто поправив фразу Кирилла Дементьева и охарактеризовав игру сборной в атаке так: «Что-то не получается, а проходит». Наша команда за тайм провела в разы больше перспективных атак, чем с аргентинцами.
Беда заключалась в том, что с каждой новой передачей можно было ожидать либо потери, либо похоронного паса с полным торможением темпа атаки. Нашим не хватало и взаимопонимания, и уверенности, и класса. Старались, бежали, прессинговали, но находясь с мячом всё-таки побаивались своего следующего действия. Дзагоев падал после любого контакта, Смолов не добегал, Жирков никак не мог найти своего в чужой штрафной. Но даже при 0:2 на это было смотреть приятнее, чем на нули с Аргентиной.
Прорвало!
Но если есть в мире справедливость, то сборная России не могла уйти на перерыв при таком счёте. Количество должно было перерасти в качество, ведь кое-какое качество у наших ребят всё-таки имеется. Кузяев, Миранчук и Смолов в концовке это продемонстрировали. Федя сделал то, после чего обычно выключает Playstation и идёт спать: убрал Пике и пробил Де Хеа, но на этот раз ему предстояло продолжать пахать более тайма.
В начале 2-й половины наши сделало то, что вполне могли сделать ещё до перерыва. Смолову, Дзагоеву и Жиркову удалось провернуть шикарную комбинацию со врыванием, а Миранчук в хоккейном стиле ткнул с пятачка! Испанцам явно не хватало Станислава Черчесова, который бы напомнил, что это не товарищеский матч, а контрольный. Если быть точнее, что это какой-никакой матч, а не тренировка.
Порвало
А вот итальянцам явно не хватает не только нормального тренера, но и Андрея Будогосского. Даже он смог бы рассказать судье о правилах игры в футбол. Этого было бы достаточно, чтобы в ворота России не было назначено ни одного пенальти из двух. Вообще, после этого матча Рокки было бы неплохо проверить на допинг или отправить в специальную больницу к Георгию Черданцеву для лечения полученной вчера вечером за просмотром телевизора психологической травмы. Наши едва успели сравнять счёт, как снова оказались в отстающих. На стадионе в Санкт-Петербурге, конечно, не должно быть проблем с назначением пенальти, но в другую сторону и не до такой же степени.
Европейская мечта
После дубля в ворота Де Хеа, да ещё и оформленного блестящим ударом с линии штрафной, Смолов точно должен был выключить Playstation, но вместо этого, хочется верить, включил на себе радиомаячок для европейских клубов. После 3-го пропущенного мы потихоньку стали забывать, что такое накрывать соперника на чужой половине, но очень вовремя вспомнили.
Черчесов к тому времени уже на 3 боевых единицы освежил состав, а после гола Смолова вообще отважился отойти от 5 защитников и обозначить намерение сыграть на победу.
Без хэппи-энда
Матч в целом получился очень забавный: судья назначал пенальти при любом появлении испанцев в нашей штрафной, при этом нам забивали только защитники; Смолов и компания доминировали над лучшим вратарём мира и Пике; Кокорин и Глушаков делили майку не Иньесты, а Габулова (непонятно, почему при этом никто не вспомнил про сэйвы Комбарова).
Проводить этот матч в историю с улыбкой и даже усмешкой помешал лишь Родриго, пошедший на Лунёва как в финале чемпионата мира и окончательно испортивший Андрею этот вечер. Ну а нам остаётся надеяться, что Лунёв и все, кто играл сегодня, благополучно доедут до чемпионата мира без травм и будут отгружать трёшки в играх с совсем другим уровнем ответственности и градусом. А арбитры не будут выходить на матчи под градусом.
Товарищеский матч
Россия - Испания 3:3
Голы: Смолов, 41, 70, Ал. Миранчук, 51 - Альба, 9, Рамос, 35 (пен), 54 (пен).
Россия - Испания 3:3
Голы: Смолов, 41, 70, Ал. Миранчук, 51 - Альба, 9, Рамос, 35 (пен), 54 (пен).
Россия: Лунёв, Васин, Джикия, Кудряшов (Рауш, 75), Глушаков, Кузяев (Ерохин, 62), Жирков (Комбаров, 82), Смольников (Игнатьев, 87), Дзагоев (Кокорин, 62), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 66), Смолов.
Испания: Де Хеа, Начо, Пике, Рамос (Витоло, 58), Альба (Морено, 46), Бускетс (Сильва, 58), Иньеста (Ильярраменди, 46), Алькантара (Сауль, 60), Сусо (Кальехон, 46), Асенсио, Родриго.
Предупреждения: Бускетс, 18, Витоло, 68.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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