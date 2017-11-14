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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Салису Юсуф: я доволен дебютом Брайана Идову
Главный тренер сборной Нигерии Салису Юсуф прокомментировал победу своей команды над национальной командой Аргентины.
– За счет чего удалось переломить ход игры во втором тайме?
– У нас были два разных тайма в этой игре. И если в первой половине было очень тяжело, когда счет был не в нашу пользу, то, наверное, многие на этом стадионе поверили, что матч был закончен. Но нам удалось вернуться в игру и не только сравнять счет, но и выиграть. Очень важно было забить мяч в первом тайме, что и было сделано.
Во время перерыва мы немного поменяли организацию игры. Надо сказать, что наша команда сильна морально. У нас есть воля к победе, мы не сдаемся. Защитники стали играть более компактно, а защитники в центре стали действовать на флангах. Соответственно, у нас поменялся рисунок игры, мы стали более организованы. Стали более остры в контратаках, а также умело оборонялись от действий соперника.
– Можете оценить дебют Брайана Идову, воспитанника российского футбола?
– Он – новичок нашей команды. Это не единственный новый игрок в составе, у нас их три. В том числе я бы хотел отдельно выделить нашего 19-летнего вратаря, который отыграл свой первый матч за сборную и сделал это достаточно хорошо. Такие игры специально сделаны для того, чтобы мы могли оценить, протестировать новых игроков в команде. У нас есть три игрока, которые имеют особые отношения с Россией. Помимо Брайана, это Муса и наш капитан команды – у него семейные связи с Россией. Брайан хорошо отыграл, забил гол. В дальнейшем вопрос, будет ли он играть за сборную, будет зависеть от его выступлений за клуб. В принципе, его дебютом я сегодня доволен. На его позицию у нас есть другие варианты, поэтому тот игрок, который будет играть лучше, займет вакантное место.
– Помогло ли вам, что команда Аргентины прилетела в Краснодар только прошлым вечером, а вы провели здесь несколько тренировок?
– Мы здесь провели достаточно ощутимый период времени. У нас была игра против "Алжира", а потом мы сразу прилетели сюда. Для нас игра против Аргентины – это очень большая игра. Может, для них это было не так – я не знаю. Мы не должны важничать, что обыграли их 4:2. Нам предстоит очень много работы, нам предстоит много что исправить и поправить. Тем не менее, наш камбек о чем-то говорит. Наша команда не развалилась.
У Аргентины был целый день, чтобы подготовиться. Я думаю, что наша победа сегодня заслуженна, хотя мы и должны вести себя скромно после этого.
Источник: www.rusfootball.info
– За счет чего удалось переломить ход игры во втором тайме?
– У нас были два разных тайма в этой игре. И если в первой половине было очень тяжело, когда счет был не в нашу пользу, то, наверное, многие на этом стадионе поверили, что матч был закончен. Но нам удалось вернуться в игру и не только сравнять счет, но и выиграть. Очень важно было забить мяч в первом тайме, что и было сделано.
Во время перерыва мы немного поменяли организацию игры. Надо сказать, что наша команда сильна морально. У нас есть воля к победе, мы не сдаемся. Защитники стали играть более компактно, а защитники в центре стали действовать на флангах. Соответственно, у нас поменялся рисунок игры, мы стали более организованы. Стали более остры в контратаках, а также умело оборонялись от действий соперника.
– Можете оценить дебют Брайана Идову, воспитанника российского футбола?
– Он – новичок нашей команды. Это не единственный новый игрок в составе, у нас их три. В том числе я бы хотел отдельно выделить нашего 19-летнего вратаря, который отыграл свой первый матч за сборную и сделал это достаточно хорошо. Такие игры специально сделаны для того, чтобы мы могли оценить, протестировать новых игроков в команде. У нас есть три игрока, которые имеют особые отношения с Россией. Помимо Брайана, это Муса и наш капитан команды – у него семейные связи с Россией. Брайан хорошо отыграл, забил гол. В дальнейшем вопрос, будет ли он играть за сборную, будет зависеть от его выступлений за клуб. В принципе, его дебютом я сегодня доволен. На его позицию у нас есть другие варианты, поэтому тот игрок, который будет играть лучше, займет вакантное место.
– Помогло ли вам, что команда Аргентины прилетела в Краснодар только прошлым вечером, а вы провели здесь несколько тренировок?
– Мы здесь провели достаточно ощутимый период времени. У нас была игра против "Алжира", а потом мы сразу прилетели сюда. Для нас игра против Аргентины – это очень большая игра. Может, для них это было не так – я не знаю. Мы не должны важничать, что обыграли их 4:2. Нам предстоит очень много работы, нам предстоит много что исправить и поправить. Тем не менее, наш камбек о чем-то говорит. Наша команда не развалилась.
У Аргентины был целый день, чтобы подготовиться. Я думаю, что наша победа сегодня заслуженна, хотя мы и должны вести себя скромно после этого.
Источник: www.rusfootball.info
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