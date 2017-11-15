Джон Оби Микел: у любой классной команды должны быть запасные варианты

Капитан сборной Нигерии Джон Оби Микел – о товарищеском матче против Аргентины, в котором его команда одержала волевую победу.– Я думаю, каждый знает, что сегодня мы сыграли по совсем новой схеме. Как нам говорил наш тренер, как он объяснял, у любой классной команды, которая претендует на то, чтобы играть на чемпионате мира, должны быть запасные варианты. Может быть, в начале игры мы не выглядели слишком убедительно, совершали слишком много ошибок. Нам необходимо было время, чтобы войти в игру, чтобы понять, как играть при новой схеме.В перерыве тренер сказал нам много ободряющих слов, мы сами обсудили игру друг с другом, нашли слова, чтобы поднять дух ребят. Также было произведено большое количество замен, и новые игроки хорошо вошли в игру, привнеся мобильность и уверенность нашей команде.www.rusfootball.info