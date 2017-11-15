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Федор Смолов вошел в топ-8 лучших бомбардиров российской сборной

Нападающий сборной России Федор Смолов оформил дубль в товарищеском матче с Испанией (3:3).

В 28 матчах за национальную команду 27-летний форвард забил 11 мячей и догнал по этому показателю Артема Дзюбу.

Смолов и Дзюба делят 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России, отставая от Игоря Колыванова и Александра Кокорина на один гол, а от Романа Широкова – на 2.

Sports.ru
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 00:12
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
Удачи на ЧМ...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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