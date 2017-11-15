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Александр Кокорин: арбитра нужно дисквалифицировать пожизненно

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин прокомментировал травму вратаря Андрея Лунева в концовке товарищеского матча с Испанией.

- За такие нарушения арбитра нужно пожизненно дисквалифицировать. У Лунева была страшная травма, он пришел в сознание, но плохо пока понимает. У него очень сильный разрез у виска. Дай бог ему здоровья.

- Игра Рамоса вас впечатлила?

- Он хорошо сыграл, но было пару моментов.. Он не любит, когда провоцируют или толкаются, - сказал Кокорин.

Rusfootball.info
Теги: Кокорин Сборная России Сборная Испании
Сегодня, 00:13
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(3)
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Antip7
Цитата: MAXim22
Согласен. Я могу ошибаться, но мне показалось, что до того как он увидел что с Лунёвым, он показал на пенальти.


Да.. на точку указывал.. было похоже

Он показал удар от ворот. Не совсем же он даун?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:30) #
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online

Цитата: MAXim22
Согласен. Я могу ошибаться, но мне показалось, что до того как он увидел что с Лунёвым, он показал на пенальти.


Да.. на точку указывал.. было похоже
Регистрация: 29.08.2016
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно сказал Черданцев, что у судьи-итальянца плохое настроение после вчерашнего. Но причем здесь мы, если вчера судил ИСПАНЕЦ. Наверное, как в последнее время всегда и везде виновата Россия: и в политике, и в спорте, и в том что она просто-напросто ЕСТЬ.
Регистрация: 20.03.2014
№5 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 00:28) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: MAXim22
Согласен. Я могу ошибаться, но мне показалось, что до того как он увидел что с Лунёвым, он показал на пенальти.

Так и было! Видимо совесть все же проснулась на мгновение и он решение отменил
Регистрация: 23.03.2016
№4 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 00:25) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
У этого судьи видно свой счеты и санкции((
Два липовых пенальти..

После такого, наш говночемп покажется верхом честности и взаимоуважения.
Богом клянусь, такой Х У Й Н И не ожидал.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№3 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 00:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Согласен. Я могу ошибаться, но мне показалось, что до того как он увидел что с Лунёвым, он показал на пенальти.
Регистрация: 30.07.2014
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:18) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
У этого судьи видно свой счеты и санкции((
Два липовых пенальти..
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 00:16) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Согласен с Кокориным, но сейчас не стоит делать таких заявлений - еще не хватало поводов давать для какой-нить дисквалификации. Обиженные гейропейцы быстро подхватят. Пусть РФС пишет официальную жалобу, а вы играйте в футбол.
Регистрация: 23.03.2016
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