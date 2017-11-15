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Сборная Дании забила пять голов Ирландии и вышла на ЧМ-2018

В ответном стыковом матче за право выступать на чемпионате мира - 2018 в России сборная Дании разгромила команду Ирландии.

Чемпионат мира-2018

Плей-офф

Матч 1 - 0:0

Ирландия - Дания 1:5

Голы: Даффи, 6, Кристи, 29, Эриксен, 33, 66, 75, Бендтнер, 90 (пен.)

Ирландия: Рэндолф - Кларк, Даффи, Уорд, Кристи - Мейлер, (Хулахан, 46), Макклейн, Брэйди, Хендрик, Артер, (Макгиди, 46), - Мерфи.

Дания: Шмейхель - Кьер, Бьелланд, Кристенсен, Ларсен, (Анкерсен, 56), - Дилэйни, Квист, Эриксен, Систо - Поульсен, (Корнелиус, 73), Йоргенсен.
Теги: Сборная Северной Ирландии Сборная Дании
Сегодня, 00:39
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(1)
№3 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 00:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
...Эриксен дело знает...
- все Справедливо, Добро пожаловать!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:50) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
Все справедливо. В Дании отскочили, а дома получили полную авоську того, что не прилетело в гостях

истину глаголишь,да и на одном автобусе без игры в атаке тоже далеко не уедешь
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: Цезарь (Сегодня, 00:44) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Все справедливо. В Дании отскочили, а дома получили полную авоську того, что не прилетело в гостях
Регистрация: 21.09.2017
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