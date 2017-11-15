Сборная Дании забила пять голов Ирландии и вышла на ЧМ-2018

В ответном стыковом матче за право выступать на чемпионате мира - 2018 в России сборная Дании разгромила команду Ирландии.Чемпионат мира-2018Плей-оффМатч 1 - 0:0Даффи, 6, Кристи, 29, Эриксен, 33, 66, 75, Бендтнер, 90 (пен.)Ирландия: Рэндолф - Кларк, Даффи, Уорд, Кристи - Мейлер, (Хулахан, 46), Макклейн, Брэйди, Хендрик, Артер, (Макгиди, 46), - Мерфи.Дания: Шмейхель - Кьер, Бьелланд, Кристенсен, Ларсен, (Анкерсен, 56), - Дилэйни, Квист, Эриксен, Систо - Поульсен, (Корнелиус, 73), Йоргенсен.