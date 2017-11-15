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Станислав Черчесов: раз Смолов забил два гола, значит сделал свою работу. Но я бы выделил всю команду

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Испании (3:3) отметил, что встреча получилась хорошей, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Сегодня была хорошая игра. Как играл соперник, за меня их тренер ответил. Мы играли не до конца так, как надо, но игра была достаточно качественная, интересная для зрителя. Нам надо было после пропущенного мяча менять игру и мы поменяли: перешли на систему с четырьмя защитниками. Голы мы забили красивые.

- Как оцениваете игру Смолова?

- Раз нападающий забил два гола, свою работу сделал. Но я бы выделил всю команду. И защитники сыграли дисциплинированно, и нападающие. Федя два гола забил, а значит, чисто арифметически даже выделился.

- Глушаков встал в ворота из за травмы Лунева...

- Конкуренция серьезная на эту позицию, нашим вратарям надо задуматься, чтобы хорошо играть. Жалко, что Андрюха получил травму.
Теги: Черчесов Смолов Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 00:55
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 02:04) #
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Смольников хорошо отыграл.


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