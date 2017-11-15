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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Германия и Франция сыграли вничью
Сборные Германии и Франции сыграли вничью в товарищеском матче - 2:2.
Товарищеский матч
Германия - Франция 2:2
Голы: Ляказетт, 33, Вернер, 56, Ляказетт, 71, Штиндль, 90+3
Германия: Трапп, Платтенхардт, Зюле, Хуммельс (Рюдигер, 46), Джан (Штиндль, 83), Кроос, Озил, Хедира (Руди, 75), Гюндоган (Гётце, 65), Дракслер, Вернер (Вагнер, 85)
Франция: Манданда, Жалле (Павар, 64), Динь (Курзава, 82), Варан, Юмтити, Рабио, Толиссо, Матюиди (Н'Зонзи, 64), Ляказетт (Гризманн, 76), Мбаппе, Марсьяль
Предупреждения: Вагнер, 87
Товарищеский матч
Германия - Франция 2:2
Голы: Ляказетт, 33, Вернер, 56, Ляказетт, 71, Штиндль, 90+3
Германия: Трапп, Платтенхардт, Зюле, Хуммельс (Рюдигер, 46), Джан (Штиндль, 83), Кроос, Озил, Хедира (Руди, 75), Гюндоган (Гётце, 65), Дракслер, Вернер (Вагнер, 85)
Франция: Манданда, Жалле (Павар, 64), Динь (Курзава, 82), Варан, Юмтити, Рабио, Толиссо, Матюиди (Н'Зонзи, 64), Ляказетт (Гризманн, 76), Мбаппе, Марсьяль
Предупреждения: Вагнер, 87
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