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Германия и Франция сыграли вничью

Сборные Германии и Франции сыграли вничью в товарищеском матче - 2:2.

Товарищеский матч

Германия - Франция 2:2

Голы: Ляказетт, 33, Вернер, 56, Ляказетт, 71, Штиндль, 90+3

Германия: Трапп, Платтенхардт, Зюле, Хуммельс (Рюдигер, 46), Джан (Штиндль, 83), Кроос, Озил, Хедира (Руди, 75), Гюндоган (Гётце, 65), Дракслер, Вернер (Вагнер, 85)

Франция: Манданда, Жалле (Павар, 64), Динь (Курзава, 82), Варан, Юмтити, Рабио, Толиссо, Матюиди (Н'Зонзи, 64), Ляказетт (Гризманн, 76), Мбаппе, Марсьяль

Предупреждения: Вагнер, 87
Теги: Сборная Германии Сборная Франции
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