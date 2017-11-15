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Англия и Бразилия не выявили сильнейшего

Сборные Англии и Бразилии сыграли вничью в товарищеском матче на "Уэмбли".

Товарищеский матч

Англия - Бразилия 0:0

Англия: Харт, Уолкер, Бертранд (Янг, 80), Магир, Стоунс, Гомес, Лофтус-Чик (Лингард, 35), Дайер, Ливермор (Роуз, 90), Рашфорд (Соланке, 75), Варди (Абрахам, 75)

Бразилия: Бекер, Алвес, Марсело, Маркиньос, Миранда, Касемиро, Паулиньо, Аугусто (Виллиан, 68), Коутиньо (Фернандиньо, 68), Жезус (Фирмино, 76), Неймар

Предупреждения: Ливермор, 54, Алвес, 56
Теги: Сборная Англии Сборная Бразилии
Сегодня, 01:07
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