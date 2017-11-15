Валерий Рейнгольд: арбитр матча Россия - Испания - клоун! А травмировавший Лунева - паразит!

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги товарищеского матча сборной России против Испании (3:3).Даже не сравнить с тем, что мы увидели в игре с Аргентиной - наши играли гораздо лучше. Мы атаковали, не боялись, и в целом, оба коллектива играли в открытый футбол, матч проходил на встречных курсах, я получил удовольствие от увиденного. Если бы ещё не арбитр, которого можно назвать клоуном... Два пенальти просто высосаны из пальца, безобразие! Но, давайте не будем на этом зацикливаться.Наши ребята поняли, что счастье находится у чужих ворот - команда побежала, и Фёдор Смолов показал себя с самой лучшей стороны, двигался, открывался, забил два, мог забить и три. Россияне играли в атакующий футбол, хотя без ошибок и не обошлось. Первый гол - безобразие, проспали центральную зону, где были Васин и Джикия - непонятно. Но мы поняли, что нельзя бояться играть в футбол. С Аргентиной был анти-футбол, а в Санкт-Петербурге показали, что умеем, и что не Боги горшки обжигают. Некоторые идеи Станислава Черчесова воплощаются в жизнь на поле.Я не уверен, что мы увидели испанцев в их основном составе, но и эта команда играла очень неплохо, здорово контролировала мяч. Но я не пойму, почему не играли так с Аргентиной, почему так боялись. Видимо, каждому персонально нужно объяснить: выходишь и показываешь всё, что умеешь, не нужно бояться, там такие же люди играют, которые также могут ошибаться.От игры я получил удовольствие, забито шесть мячей, в конце концов. Наши в атаке смотрелись намного опаснее гостей. Но в концовке случился страшный эпизод с травмой Андрея Лунёва... Испанец, выходивший один на один (Родриго - прим. RF), моё мнение - просто паразит! Зачем идти в стык с вратарём?! Страшную травму нанёс Лунёву. Ну что случилось бы, если бы ты его обошёл в товарищеской игре?! Это страшный эпизод. Был бы на его месте более опытный, топовый футболист - я убеждён, что он бы стыка избежал. Жалко Лунёва, мне кажется, что там очень серьёзная травма...Подводя итог, я всё-таки никак не могу найти ответ на вопрос, почему в Москве против аргентинцев сыграли не так. Если спросить меня, я скажу, что Испания, как команде, сильнее Аргентины, но в обороне играет не так сосредоточено, как южноамериканцы. Испанцы играют сами и дают это делать сопернику, это мы сегодня и увидели. Из-за такого стиля футбола они и не побеждают на крупных турнирах в последние годы. Но это их проблемы, а нашим ребятам за матч я поставлю "четвёрочку". Ребята - молодцы!