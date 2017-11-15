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Александр Самедов: надеюсь, восстановлюсь к матчу с "Зенитом"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов в эфире программы "Все на футбол" отметил, что продолжает восстановление после травмы.

"Все хорошо, восстанавливаюсь. Вернулись ли к "Зениту"? Надеюсь", - сказал Самедов.
Теги: Самедов Спартак Зенит
Сегодня, 02:26
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