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Андрей Лунёв: не волнуйтесь, со мной всё нормально!

Вратарь сборной России Андрей Лунёв рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в матче с испанцами (3:3).

"Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" — сказал Лунёв.

Теги: Лунев Сборная России
Сегодня, 02:48
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(1)
№2 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 03:40) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья Андрей, ты молодец!


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 02:50) #
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Больше так не делай.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
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