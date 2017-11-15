Андрей Лунёв: не волнуйтесь, со мной всё нормально!

Андрей Лунёв: "Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" pic.twitter.com/g64FfDQdfB — Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2017

Вратарь сборной России Андрей Лунёв рассказал о своем состоянии после травмы, полученной в матче с испанцами (3:3)."Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" — сказал Лунёв.