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Марк Бартра: стадион в Санкт-Петербурге - один из лучших, которые я видел за свою карьеру

Защитник сборной Испании Марк Бартра прокомментировал ничью в товарищеском матче с командой России.

"Мы довольны ничьей, был очень тяжелый матч. Россия — хорошая, трудолюбивая команда.

Фёдор Смолов — самый опасный, он отличный нападающий. Забил классные голы. У него есть все качества, чтобы играть в лучших клубах Европы.

Это один из лучших стадионов, которые я видел за свою карьеру", - цитирует Бартру "Чемпионат.сом".
Теги: Бартра Смолов Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 04:30
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 04:37) #
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Лужники- лучше, так тебе впарят московские товарищи.
П С у них Спартак -лучший клуб . Лучшие у них СМИ.
Справка: СМИ- Средства Массовой Информации.


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Регистрация: 24.02.2007
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