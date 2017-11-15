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Константин Рауш: играем как команда, эта ничья – как победа

Защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал матч против Испании (3:3).

"Играем как команда, довольны собой. Несмотря на счет 0:2, хорошо играли. Ничья – как победа. Три забитых, конечно, выделить надо больше, чем три пропущенных. Мне показалось, что Кузяев не играл рукой.

Сборная Испании играла не в полную силу? Я не знаю. Главное – как мы играем. Мы старались, бились за все мячи, так что для нас хорошая игра", - приводит слова Рауша пресс-служба РФС.
Теги: Рауш Сборная России
Сегодня, 07:33
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№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 09:23) #
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online

Все правильно.
Регистрация: 28.05.2014
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