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Виталий Мутко: помимо Бразилии сыграем еще с Францией

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что в марте сборная России сыграет товарищеский матч с командой Франции.

"Помимо Бразилии будет еще Франция ваша любимая. Там ребята побыстрее бегут. В хорошем смысле. Возможно, откроем этим матчем новую арену", – передает слова Мутко "СЭ".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 07:48
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