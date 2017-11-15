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Алексей Миранчук: когда против тебя играют такие, как Иньеста, то забываешь про усталость

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал игру с национальной команды с Испанией (3:3).

"С такой сборной, как Испания, не может быть просто. Они всегда контролируют мяч, стараются заставить соперника побегать. Но такие именитые соперники вдохновляют, и тебе легче выполнять весь объём работы!

Когда против тебя играют такие футболисты, как, например, Иньеста, то забываешь про усталость. Рад, что удалось забить и отдать передачу. Это приятно, но стоит отметить всю команду, которая не опустила рук после счёта 0:2. Впереди у нас ещё много работы.

Футболку свою никому не отдал! Шучу! Просто те, с кем бы хотел поменяться, уже это сделали и ушли в раздевалку. Не скрою, хотелось бы, но не получилось - ничего страшного", - приводит слова Миранчука пресс-служба "Локомотива".
Теги: Миранчук Сборная России
Сегодня, 08:27
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