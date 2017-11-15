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Пятеро болельщиков погибло в ДТП после матча Аргентина - Нигерия (фото)

Пассажирская "Газель" попала в крупное ДТП с пятью погибшими в Ростовской области, передает "Р-Спорт".

В автомобиле находились футбольные фанаты, возвращавшиеся в Ростов-на-Дону после посещения товарищеского матча Аргентина - Нигерия в Краснодаре, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области. По предварительным данным полиции, пассажирская "Газель" столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. Пять человек погибли и шестеро пострадали.

"Со слов пассажиров, они возвращались в Ростов после футбольного матча, на который ездили в Краснодар", - сказал собеседник.

Сегодня, 08:57
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№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 09:08) #
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Болеет за:
«Локомотив»
УЖАС. Как так можно было влупиться? Водила уснул что ли?


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№1 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 09:08) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Соболезнования родным и близким. А КамАЗ стоял ли на обочине с включенными габаритами? angry
Регистрация: 30.05.2015
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