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Денис Глушаков: забрал перчатки у Кокорина, потому что очень устал, а он свежий

Полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил на вопросы после ничьей с Испанией (3:3) в контрольном матче.

– А почему именно вы решили встать в ворота, отобрали перчатки у Кокорина?

– Кокорин вышел свежий, логично, наверно, нет?! Я устал – очень сильно за две игры…

– Вы такой грустный из-за эпизода с Лунёвым?

– Нет, я устал просто. Надо веселиться?

– Всё-таки с Испанией не каждый день играем, 3:3…

– Радоваться? Если бы выиграли, радовался бы.

– Но результатом довольны?

– Да, конечно. В этом году закончили матчи сборной на хорошей ноте, - передает слова Глушакова "Sportbox".
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 09:02
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№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 09:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что Глушаков, что Кокорин -наверное неплохие футболисты, но похоже люди не очень умные, и уж точно не тактичные. Их неуместные улыбочки при лежащем, похоже с серьезной травмой, Луневе , сильно резанули.
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А с Краснодаром кто бегать будет. Ты, Денис, того... не раскисать ))
Регистрация: 21.12.2010
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