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Вратарь сборной США пропустил курьезный гол между ног в матче с Португалией (видео)

Вратарь сборной США Итан Хорват пропустил курьезный гол в товарищеском матче со сборной Португалии.

На 31-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу американцев последовал прострел с левого фланга от защитника португальцев Виторину Антунеша. Хорват, пытаясь зафиксировать мяч в руках пропустил его между ног.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.

Теги: Сборная США
Сегодня, 09:30
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№3 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 11:25) #
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«Спартак»
Не удивился бы, если такой гол пропустил Акинфеев.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 10:48) #
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«Спартак»
Защеканы американские joy
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:56) #
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«Спартак»
Лошара laughing


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Мы чемпионы!
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