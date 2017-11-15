Вратарь сборной США пропустил курьезный гол между ног в матче с Португалией (видео)

Вратарь сборной США Итан Хорват пропустил курьезный гол в товарищеском матче со сборной Португалии.На 31-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу американцев последовал прострел с левого фланга от защитника португальцев Виторину Антунеша. Хорват, пытаясь зафиксировать мяч в руках пропустил его между ног.Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1.