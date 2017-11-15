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Сергей Фурсенко проведал Андрея Лунева в больнице

Пресс-аташе сборной России Илья Казаков сообщил, что президент "Зенита" Сергей Фурсенко приехал в больницу к вратарю Андрею Луневу, который получил травму в игре с Испанией.

"Фурсенко ночью приехал в больницу к Луневу. Удивив многих, поскольку это, прямо скажем, необычно для многих боссов. Прямо в операционную зашёл и поддерживал его", - написал Казаков в твиттере.
Теги: Лунев Сборная России Зенит Фурсенко
Сегодня, 09:56
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№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лунтику скорейшего выздоровления!!! нужен нашей сборной!
Регистрация: 23.03.2009
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