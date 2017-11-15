Сергей Фурсенко проведал Андрея Лунева в больнице

Пресс-аташе сборной России Илья Казаков сообщил, что президент "Зенита" Сергей Фурсенко приехал в больницу к вратарю Андрею Луневу, который получил травму в игре с Испанией."Фурсенко ночью приехал в больницу к Луневу. Удивив многих, поскольку это, прямо скажем, необычно для многих боссов. Прямо в операционную зашёл и поддерживал его", - написал Казаков в твиттере.