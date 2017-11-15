Владимир Габулов: Лунев действовал в лучших традициях российской вратарской школы

Вратарь тульского "Арсенала" и сборной России Владимир Габулов поддержал коллегу Андрея Лунева, который получил травму головы в товарищеском матче с Испанией (3:3)."Андрюха, ты настоящий мужчина! Ты действовал смело и отчаянно, в лучших традициях российской вратарской школы и ценой травмы спас ворота. Держись! Скорейшего выздоровления", - написал Габулов в Инстаграме.