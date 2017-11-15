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Сборная России превзошла Испанию по количеству острых передач

Сборная России превзошла испанцев по количеству и точности острых передач в прошедшем вчера товарищеском матче (3:3), передает InStat.

Россияне осуществили 17 обострений, 10 из которых стали точными (59%). У сборной Испании этот показатель составил 16/7 – 44%. Лидерами в составе сборной России по количеству точных острых передач стали Юрий Жирков, Игорь Смольников и Федор Смолов (у каждого по две).

Смолов нанёс больше всех ударов (5, из них 3 в створ) и оформил свой первый дубль в составе национальной команды. Фёдор является самым бьющим игроком сборной России при Станиславе Черчесове – 2,5 удара в среднем за 90 минут. Также форвард "Краснодара" чаще всех бьёт по воротам и в чемпионате России (5,0 ударов в среднем за 90 минут).

Матчи сборной России против Испании и Аргентины стали худшими при Черчесове с точки зрения ведения силовой борьбы. В игре с испанцами россияне выиграли всего 42% единоборств, с аргентинцами – 36%. Средний показатель выигранной силовой борьбы до этих матчей составлял 51%.

Полузащитник Антон Миранчук, заменивший брата во втором тайме матча против Испании, осуществил больше всех успешных обводок (3 из 3). На это ему потребовалось всего 26 минут. В чемпионате России Антон Миранчук осуществляет 3,4 успешных обводки в среднем за 90 минут.

Чемпионат
Теги: Сборная России
Сегодня, 10:18
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