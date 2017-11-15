"Арарат" объявил о снижении стимулирующих выплат Роману Павлюченко на 99%

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
03:25
Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар (2)
Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар (2)
02:34
Сергей Хусаинов: оба пенальти выдуманы из ничего, арбитра Рокки могут отстранить от ЧМ-2018 (5)
Сергей Хусаинов: оба пенальти выдуманы из ничего, арбитра Рокки могут отстранить от ЧМ-2018 (5)
01:49
Де Росси - тренеру: какого чёрта разминаться должен я? Нам нужна не ничья, а победа! (видео) (2)
Де Росси - тренеру: какого чёрта разминаться должен я? Нам нужна не ничья, а победа! (видео) (2)
01:15
Валерий Рейнгольд: арбитр матча Россия - Испания - клоун! А травмировавший Лунева - паразит! (4)
Валерий Рейнгольд: арбитр матча Россия - Испания - клоун! А травмировавший Лунева - паразит! (4)
01:11
Андрей Червиченко: должно быть вдвойне приятнее, что при двух спорных пенальти мы сыграли вничью с таким сильным соперником
Андрей Червиченко: должно быть вдвойне приятнее, что при двух спорных пенальти мы сыграли вничью с таким сильным соперником
01:01
Герои вечера - Смолов и Алексей Миранчук. Оценки действий нашей сборной в матче против Испании (3)
Герои вечера - Смолов и Алексей Миранчук. Оценки действий нашей сборной в матче против Испании (3)
00:55
Станислав Черчесов: раз Смолов забил два гола, значит сделал свою работу. Но я бы выделил всю команду (1)
Станислав Черчесов: раз Смолов забил два гола, значит сделал свою работу. Но я бы выделил всю команду (1)
00:32
Виталий Мутко: перед игрой попросил Смолова: "Федя, ты сегодня должен забить, тогда стану твоим агентом" (1)
Виталий Мутко: перед игрой попросил Смолова: "Федя, ты сегодня должен забить, тогда стану твоим агентом" (1)
Вчера, 23:55
Жерно Рор: я доволен дебютом Брайана Идову
Жерно Рор: я доволен дебютом Брайана Идову
"Арарат" объявил о снижении стимулирующих выплат Роману Павлюченко на 99%
Московский "Арарат" выступил с заявлением относительно нападающего команды Романом Павлюченко.
"ФК "Арарат" выражает озабоченность по поводу недостоверности информации, которую изложил в интервью СМИ футболист нашего клуба Роман Анатольевич Павлюченко. ФК "Арарат" подтверждает, что 14 ноября 2017 года Роман Павлюченко был приглашен в офис клуба для объяснений по факту появившихся 8 ноября 2017 года в социальных сетях фото и видеоматериалов отдыха Павлюченко в Объединённых Арабских Эмиратах.
Этот факт руководство клуба справедливо восприняло как неспортивное поведение капитана команды в самый разгар подготовки к матчу "Арарат" - "Энергомаш". В ситуации, когда перед игрой в распоряжении тренера находилось всего 12 игроков. Роману Анатольевичу были направлены сообщения с просьбами явиться в расположение команды и принять участие в последней игре.
Однако Роман не прервал свой отдых, который, как выяснилось позже, был запланирован и оплачен ещё 17 сентября 2017 года. Футболист явился в клуб только 14 ноября 2017 года, и тем самым проявил полное неуважение к партнёрам по команде и клубу в целом.
Мы считаем, что помимо спортивной составляющей Роман Павлюченко несет огромную моральную ответственность и обязательства перед командой, так как он выбран капитаном команды. В связи с этим отсутствие на заключительной игре года не может быть оправдано.
ФК "Арарат" официально заявляет, что в настоящее время с Романом Павлюченко трудовой договор не расторгнут и продолжает действовать в полном объеме.
В своей деятельности ФК "Арарат" руководствуется высокими моральными и спортивными принципами. Данный принцип закреплён в трудовом договоре с футболистами и административным персоналом клуба, а именно: работники клуба обязаны согласовывать все свои выступления, заявления и т.д. в СМИ с руководством и пресс-атташе клуба.
Вопреки требованиям трудового договора, Роман сделал скандальное, дискредитирующее клуб заявление, в связи с чем было принято решение о снижении ему стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера на 99%. При этом заработная плата будет выплачиваться в полном объеме.
ФК "Арарат" подчеркивает, что действует в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ и регламентирующими документами РФС и ПФЛ", - передает пресс-служба "Арарата".
"ФК "Арарат" выражает озабоченность по поводу недостоверности информации, которую изложил в интервью СМИ футболист нашего клуба Роман Анатольевич Павлюченко. ФК "Арарат" подтверждает, что 14 ноября 2017 года Роман Павлюченко был приглашен в офис клуба для объяснений по факту появившихся 8 ноября 2017 года в социальных сетях фото и видеоматериалов отдыха Павлюченко в Объединённых Арабских Эмиратах.
Этот факт руководство клуба справедливо восприняло как неспортивное поведение капитана команды в самый разгар подготовки к матчу "Арарат" - "Энергомаш". В ситуации, когда перед игрой в распоряжении тренера находилось всего 12 игроков. Роману Анатольевичу были направлены сообщения с просьбами явиться в расположение команды и принять участие в последней игре.
Однако Роман не прервал свой отдых, который, как выяснилось позже, был запланирован и оплачен ещё 17 сентября 2017 года. Футболист явился в клуб только 14 ноября 2017 года, и тем самым проявил полное неуважение к партнёрам по команде и клубу в целом.
Мы считаем, что помимо спортивной составляющей Роман Павлюченко несет огромную моральную ответственность и обязательства перед командой, так как он выбран капитаном команды. В связи с этим отсутствие на заключительной игре года не может быть оправдано.
ФК "Арарат" официально заявляет, что в настоящее время с Романом Павлюченко трудовой договор не расторгнут и продолжает действовать в полном объеме.
В своей деятельности ФК "Арарат" руководствуется высокими моральными и спортивными принципами. Данный принцип закреплён в трудовом договоре с футболистами и административным персоналом клуба, а именно: работники клуба обязаны согласовывать все свои выступления, заявления и т.д. в СМИ с руководством и пресс-атташе клуба.
Вопреки требованиям трудового договора, Роман сделал скандальное, дискредитирующее клуб заявление, в связи с чем было принято решение о снижении ему стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера на 99%. При этом заработная плата будет выплачиваться в полном объеме.
ФК "Арарат" подчеркивает, что действует в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ и регламентирующими документами РФС и ПФЛ", - передает пресс-служба "Арарата".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.