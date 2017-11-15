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"Арарат" объявил о снижении стимулирующих выплат Роману Павлюченко на 99%

Московский "Арарат" выступил с заявлением относительно нападающего команды Романом Павлюченко.

"ФК "Арарат" выражает озабоченность по поводу недостоверности информации, которую изложил в интервью СМИ футболист нашего клуба Роман Анатольевич Павлюченко. ФК "Арарат" подтверждает, что 14 ноября 2017 года Роман Павлюченко был приглашен в офис клуба для объяснений по факту появившихся 8 ноября 2017 года в социальных сетях фото и видеоматериалов отдыха Павлюченко в Объединённых Арабских Эмиратах.

Этот факт руководство клуба справедливо восприняло как неспортивное поведение капитана команды в самый разгар подготовки к матчу "Арарат" - "Энергомаш". В ситуации, когда перед игрой в распоряжении тренера находилось всего 12 игроков. Роману Анатольевичу были направлены сообщения с просьбами явиться в расположение команды и принять участие в последней игре.

Однако Роман не прервал свой отдых, который, как выяснилось позже, был запланирован и оплачен ещё 17 сентября 2017 года. Футболист явился в клуб только 14 ноября 2017 года, и тем самым проявил полное неуважение к партнёрам по команде и клубу в целом.

Мы считаем, что помимо спортивной составляющей Роман Павлюченко несет огромную моральную ответственность и обязательства перед командой, так как он выбран капитаном команды. В связи с этим отсутствие на заключительной игре года не может быть оправдано.

ФК "Арарат" официально заявляет, что в настоящее время с Романом Павлюченко трудовой договор не расторгнут и продолжает действовать в полном объеме.

В своей деятельности ФК "Арарат" руководствуется высокими моральными и спортивными принципами. Данный принцип закреплён в трудовом договоре с футболистами и административным персоналом клуба, а именно: работники клуба обязаны согласовывать все свои выступления, заявления и т.д. в СМИ с руководством и пресс-атташе клуба.

Вопреки требованиям трудового договора, Роман сделал скандальное, дискредитирующее клуб заявление, в связи с чем было принято решение о снижении ему стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера на 99%. При этом заработная плата будет выплачиваться в полном объеме.

ФК "Арарат" подчеркивает, что действует в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ и регламентирующими документами РФС и ПФЛ", - передает пресс-служба "Арарата".
Теги: Арарат Павлюченко
Сегодня, 10:50
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№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Красавцы армяне, зп походу 10 тыс, а вот бонусами рулят как хотят
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:15) #
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Болеет за:
«Кубань»
Роме нужно заканчивать. Если все действительно так, как написано, то он тупо совершил прогул, не явился на работу. В ОАЭ отдыхать хорошо, но контракт нужно отрабатывать.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Рома, вали из этой шашлычной! Ещё в вышке можешь побегать.
Регистрация: 23.11.2009
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