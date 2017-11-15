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Андрей Созин: даже игра сборной с испанцами меркнет перед тем, что сделал Лунев

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал товарищеский матч Россия - Испания (3:3).

"Если такие поступки наших игроков, как в эпизоде с игрой Лунёва, будут происходить во время матчей, то у нас светлое будущее. Когда безразличных нет на поле, когда есть огонь в глазах и страсть, когда самим интересно играть, тогда и зрителям интересно смотреть и специалистам есть, о чём говорить. Когда же мы выходим испуганные против Аргентины с трясущимися ногами, глядя на этого Месси как на мессию, то и комментарии соответствующие с не самыми радужными заключениями идут.

По вчерашнему же матчу только слепой не видел, что есть команда и футбол. Оказывается, и атакующие действия у нашей сборной есть, и голы рабочие. С такой-то игрой совсем не стыдно! И есть куда расти. Есть Головин, который может помочь Миранчуку, который вышел и обострил.

Но даже это всё меркнет перед тем, что сделал Лунёв. Говорим всё, что матчи должны быть не товарищеские, а контрольные. Для Андрея он был контрольным. Он показал всем, что надо играть вот так, как это делал Самедов с Коста-Рикой, когда летел головой вперёд на мяч и забивал.

К сожалению, наш вратарь получил травму. Скорейшего ему выздоровления! Хочется, чтобы наша команда всегда играла так же искренно и от ножа", - передает слова Созина "Чемпионат".
Теги: Созин Сборная России Лунев
Сегодня, 10:55
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№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 11:35) #
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Лунев - вратарь №1 в Сборной!
Регистрация: 28.05.2014
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