Андрей Созин: даже игра сборной с испанцами меркнет перед тем, что сделал Лунев

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
03:25
Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар (2)
Юрий Сёмин: не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар (2)
02:34
Сергей Хусаинов: оба пенальти выдуманы из ничего, арбитра Рокки могут отстранить от ЧМ-2018 (5)
Сергей Хусаинов: оба пенальти выдуманы из ничего, арбитра Рокки могут отстранить от ЧМ-2018 (5)
01:49
Де Росси - тренеру: какого чёрта разминаться должен я? Нам нужна не ничья, а победа! (видео) (2)
Де Росси - тренеру: какого чёрта разминаться должен я? Нам нужна не ничья, а победа! (видео) (2)
01:15
Валерий Рейнгольд: арбитр матча Россия - Испания - клоун! А травмировавший Лунева - паразит! (4)
Валерий Рейнгольд: арбитр матча Россия - Испания - клоун! А травмировавший Лунева - паразит! (4)
01:11
Андрей Червиченко: должно быть вдвойне приятнее, что при двух спорных пенальти мы сыграли вничью с таким сильным соперником
Андрей Червиченко: должно быть вдвойне приятнее, что при двух спорных пенальти мы сыграли вничью с таким сильным соперником
01:01
Герои вечера - Смолов и Алексей Миранчук. Оценки действий нашей сборной в матче против Испании (3)
Герои вечера - Смолов и Алексей Миранчук. Оценки действий нашей сборной в матче против Испании (3)
00:55
Станислав Черчесов: раз Смолов забил два гола, значит сделал свою работу. Но я бы выделил всю команду (1)
Станислав Черчесов: раз Смолов забил два гола, значит сделал свою работу. Но я бы выделил всю команду (1)
00:32
Виталий Мутко: перед игрой попросил Смолова: "Федя, ты сегодня должен забить, тогда стану твоим агентом" (1)
Виталий Мутко: перед игрой попросил Смолова: "Федя, ты сегодня должен забить, тогда стану твоим агентом" (1)
Вчера, 23:55
Жерно Рор: я доволен дебютом Брайана Идову
Жерно Рор: я доволен дебютом Брайана Идову
Андрей Созин: даже игра сборной с испанцами меркнет перед тем, что сделал Лунев
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал товарищеский матч Россия - Испания (3:3).
"Если такие поступки наших игроков, как в эпизоде с игрой Лунёва, будут происходить во время матчей, то у нас светлое будущее. Когда безразличных нет на поле, когда есть огонь в глазах и страсть, когда самим интересно играть, тогда и зрителям интересно смотреть и специалистам есть, о чём говорить. Когда же мы выходим испуганные против Аргентины с трясущимися ногами, глядя на этого Месси как на мессию, то и комментарии соответствующие с не самыми радужными заключениями идут.
По вчерашнему же матчу только слепой не видел, что есть команда и футбол. Оказывается, и атакующие действия у нашей сборной есть, и голы рабочие. С такой-то игрой совсем не стыдно! И есть куда расти. Есть Головин, который может помочь Миранчуку, который вышел и обострил.
Но даже это всё меркнет перед тем, что сделал Лунёв. Говорим всё, что матчи должны быть не товарищеские, а контрольные. Для Андрея он был контрольным. Он показал всем, что надо играть вот так, как это делал Самедов с Коста-Рикой, когда летел головой вперёд на мяч и забивал.
К сожалению, наш вратарь получил травму. Скорейшего ему выздоровления! Хочется, чтобы наша команда всегда играла так же искренно и от ножа", - передает слова Созина "Чемпионат".
"Если такие поступки наших игроков, как в эпизоде с игрой Лунёва, будут происходить во время матчей, то у нас светлое будущее. Когда безразличных нет на поле, когда есть огонь в глазах и страсть, когда самим интересно играть, тогда и зрителям интересно смотреть и специалистам есть, о чём говорить. Когда же мы выходим испуганные против Аргентины с трясущимися ногами, глядя на этого Месси как на мессию, то и комментарии соответствующие с не самыми радужными заключениями идут.
По вчерашнему же матчу только слепой не видел, что есть команда и футбол. Оказывается, и атакующие действия у нашей сборной есть, и голы рабочие. С такой-то игрой совсем не стыдно! И есть куда расти. Есть Головин, который может помочь Миранчуку, который вышел и обострил.
Но даже это всё меркнет перед тем, что сделал Лунёв. Говорим всё, что матчи должны быть не товарищеские, а контрольные. Для Андрея он был контрольным. Он показал всем, что надо играть вот так, как это делал Самедов с Коста-Рикой, когда летел головой вперёд на мяч и забивал.
К сожалению, наш вратарь получил травму. Скорейшего ему выздоровления! Хочется, чтобы наша команда всегда играла так же искренно и от ножа", - передает слова Созина "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.