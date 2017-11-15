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Александр Ерохин: в футбол играют не против имен

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал игру с Испанией (3:3) в товарищеском матче.

– Вернулись в игру после счета 0:2. Верили, что можем забить, и у нас получилось перевернуть ход встречи. Думаю, будь с пенальти немного другая ситуация, могли побороться за другой результат.

– Такие матчи прибавляют уверенности в себе?

– Конечно, такие игры нужны, тем более перед чемпионатом мира. К тому же с грандами мирового футбола.

– У испанцев что ни имя, то большой клуб. Как это было на поле?

– В футбол играют не против имен. Выходят две команды, стараются победить. Мы выполняли установку тренера, старались не давать сопернику играть в его футбол и развивать свои атаки так, как мы хотели.

– Счет 3:3 о чем может говорить?

– То, что забили по три мяча. Играли в атакующий футбол достаточно. У нас, в основном, контратаки были. Искали свободные зоны, выжимали голы из созданных моментов.

ФК "Зенит"
Теги: Ерохин Сборная России
Сегодня, 11:07
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