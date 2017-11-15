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"Ростов" выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков в ДТП

"Ростов" выразил соболезнования семьям жертв аварии на трассе "Дон". Напомним, пассажирская "Газель" в Ростовской области попала в крупное ДТП с пятью погибшими.

"Сегодня ночью, "Газель" с футбольными болельщиками, возвращавшимися с матча в Краснодаре между сборными Аргентины и Нигерии, столкнулась с КамАЗом.

ДТП унесло жизнь пяти человек. Ещё шестеро получили ранения. Наши соболезнования родственникам и близким погибших...", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростова".
Теги: Ростов
Сегодня, 11:43
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