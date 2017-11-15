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Аргентина - Нигерия: фотоотчет матча

Сборные Аргентины и Нигерии сыграли товарищеский матч на стадионе "Краснодар". Африканцы одержали победу со счетом 4:2. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.






































Rusfootball.info
Теги: Сборная Аргентины Сборная Нигерии Фото
Сегодня, 11:53
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