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В Хабаровске выпала месячная норма осадков за три дня до игры с ЦСКА (фото)

В Хабаровске выпало много снега за три дня до матча 17-го тура РФПЛ "СКА-Хабаровск" - ЦСКА.

"В Хабаровский край пришёл циклон. Он принёс с собой снег, резко изменив погоду в регионе. За сутки в краевом центре выпала почти месячная норма осадков и наступила зима.

Силы, брошенные на укрощение стихии, работают не покладая рук, чтобы привести поле и трибуны в надлежащие состояние для проведения матча с московскими "армейцами" в эту субботу", - сообщает пресс-служба клуба "ВКонтакте".

Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 12:17
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17
(4)
№17 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
А ты это после последних туров двух чемпионатов не понял? Уфа и Арсенал...куда уж очевидней

ну тут сами признались, это ж куда приятнее)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№16 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Цитата: Spartak СССР
какого нах регламента когда все на ходу переписывается,не нужно свою гниль прикрывать регламентом

ну дак пожалуйтесь и пресеките этот беспредел. в чем проблема? или только как бабки на базаре можете только пустозвонить?
Цитата: Spartak СССР
Спартак не зря проиграл Туле

дак значит все таки договорняк? я так и знал что шампиньон нынешний продажным оказался

А ты это после последних туров двух чемпионатов не понял? Уфа и Арсенал...куда уж очевидней


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№15 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SHIGA
неженки конские все ноют и ноют как бабы! соберитесь тряпки и играйте в Хабаровске..

А речь идет о каком то переносе? Просто описали ситуацию с погодой. Или это тоже нытьем считается? Причем про это пишет пресс-служба хабаровчан. И каким макаром эта новость имеет отношение к нытью ЦСКА ? Шизофрения что-ли? Или белая горячка замучала? Лишь бы бздануть не понимая даже сути.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№14 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
Цитата: serega_user
да пусть хоть того больше ваш Федун переносит матчи, вот мне вообще до фени, кто ему запрещает, если все в рамках регламента будет

какого нах регламента когда все на ходу переписывается,не нужно свою гниль прикрывать регламентом
Цитата: serega_user
но Тульский свиночпок еще раньше случился, причем втройне приятнее

речь шла о цыйска но ты тупо съехал на Спартак,тебе русским языком говорят что Гинеру справедливо прилетело за переносы,Спартак не зря проиграл Туле в ранге чемпиона,теперь Тула бомжеконей рубает в капусту и это очень приятно))


Съехал твой однояйцевый друг шишига на спартак, не надо лепить чушь


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№13 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:29) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
какого нах регламента когда все на ходу переписывается,не нужно свою гниль прикрывать регламентом

ну дак пожалуйтесь и пресеките этот беспредел. в чем проблема? или только как бабки на базаре можете только пустозвонить?
Цитата: Spartak СССР
Спартак не зря проиграл Туле

дак значит все таки договорняк? я так и знал что шампиньон нынешний продажным оказался


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SHIGA
неженки конские все ноют и ноют как бабы! соберитесь тряпки и играйте в Хабаровске..


Свиньи совсем головой поехали, уже сами с собой разговаривают.
Нытьё мерещится))))) идиоты


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№11 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:24) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
неженки конские все ноют и ноют как бабы! соберитесь тряпки и играйте в Хабаровске..
Регистрация: 22.05.2015
№10 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:23) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
да пусть хоть того больше ваш Федун переносит матчи, вот мне вообще до фени, кто ему запрещает, если все в рамках регламента будет

какого нах регламента когда все на ходу переписывается,не нужно свою гниль прикрывать регламентом
Цитата: serega_user
но Тульский свиночпок еще раньше случился, причем втройне приятнее

речь шла о цыйска но ты тупо съехал на Спартак,тебе русским языком говорят что Гинеру справедливо прилетело за переносы,Спартак не зря проиграл Туле в ранге чемпиона,теперь Тула бомжеконей рубает в капусту и это очень приятно))
Регистрация: 6.04.2016
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:22) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: SHIGA
Цитата: dreamcatcher
В субботу там мороз обещают минус 16°, какой тут футбол..

Мы вот с Томью играли в мороз 5 ноября 2016? играли! rage и никуя ведь не ныли .. вышли и победили на этом катке..
так пускай и другие тоже играют!

вот только гинер пролабирует свой интерес и перенесет.. в цска ведь одни неженки..

Цитата: Миша Люберцы
Цитата: SHIGA
Цитата: dreamcatcher
В субботу там мороз обещают минус 16°, какой тут футбол..

Мы вот с Томью играли в мороз 5 ноября 2016? играли! rage и никуя ведь не ныли .. вышли и победили на этом катке..
так пускай и другие тоже играют!

вот только гинер пролабирует свой интерес и перенесет.. в цска ведь одни неженки..

Мы тоже играли в прошлом году и - ...нифига не скулили ... Согласен,
что Харьковский может и занести , за перенос...

Цитата: Пивовед
им и без морозов всегда есть повод поскулить..

ещё не забыто, какую истерику закатили недокони по поводу газона в Туле..

КРЫЛЬЯЯЯЯЯ СОООООВЕТОВВВВВВ. Скулильщики


zenit47 СПБ

Уфаблять
...

Уфа едет в ПитербургЪ , чтобы на стадионе Петровский провести свой домашний матч с зенидом из Питербурга, который идёт по Петербургу на стадион Петровский, чтобы в Питербурге провести свой ГОСТЕВОЙ матч с Уфой , приехавшей в ПитербурхЪ на стадион Петровский в качестве хозяйский команды .

видеть никера не понимающие безмозглые иопла питербургчан, заранее заготовивших золотые майки, медальки, тюбетейки и фирменный баннер Еенит, но внезапно узнавших, что медальки и тюбетейки вручаются шампиньону ТОЛЬКО НА ЕГО ДОМАШНЕМ МАТЧЕ, - бесценно.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:17) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: zenit47
КРЫЛЬЯЯЯЯЯ СОООООВЕТОВВВВВВ. Скулильщики

Самым вИликим разрешено и это не будет считаться за нытье.

Цитата: Spartak СССР
никто не спорит,но и переносил матчи Гинер, больше чем кто либо

да пусть хоть того больше ваш Федун переносит матчи, вот мне вообще до фени, кто ему запрещает, если все в рамках регламента будет

Цитата: Spartak СССР
конечпок должен был произойти гораздо раньше

но Тульский свиночпок еще раньше случился, причем втройне приятнее relaxed ах да..сейчас отмаза будет, мы уже были шампиньонами и не сопротивлялись, а еще позволили себе полстадиона разнести


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№7 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:10) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
не надо строить из себя героев, мы с Уфой играли в -15, когда еще домашний матч уфимцы проводили в Перми

никто не спорит,но и переносил матчи Гинер, больше чем кто либо:с Тулой,Крыльями,а с Локомотивом в первом круге наоборот не захотели пойти навстречу,получилось так что у них на подготовку несколько дней было всего,в этом все ваше руководство

Цитата: Пивовед
ещё не забыто, какую истерику закатили недокони по поводу газона в Туле..

теперь ясно что кони так в Тулу боялись ехать,конечпок должен был произойти гораздо раньше,но молодцы пушкари вернули должок Харьковскому
Регистрация: 6.04.2016
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:55) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Цитата: dreamcatcher
В субботу там мороз обещают минус 16°, какой тут футбол..

Мы вот с Томью играли в мороз 5 ноября 2016? играли! rage и никуя ведь не ныли .. вышли и победили на этом катке..
так пускай и другие тоже играют!

вот только гинер пролабирует свой интерес и перенесет.. в цска ведь одни неженки..

Цитата: Миша Люберцы
Цитата: SHIGA
Цитата: dreamcatcher
В субботу там мороз обещают минус 16°, какой тут футбол..

Мы вот с Томью играли в мороз 5 ноября 2016? играли! rage и никуя ведь не ныли .. вышли и победили на этом катке..
так пускай и другие тоже играют!

вот только гинер пролабирует свой интерес и перенесет.. в цска ведь одни неженки..

Мы тоже играли в прошлом году и - ...нифига не скулили ... Согласен,
что Харьковский может и занести , за перенос...

Цитата: Пивовед
им и без морозов всегда есть повод поскулить..

ещё не забыто, какую истерику закатили недокони по поводу газона в Туле..

КРЫЛЬЯЯЯЯЯ СОООООВЕТОВВВВВВ. Скулильщики
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:40) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
им и без морозов всегда есть повод поскулить..

ещё не забыто, какую истерику закатили недокони по поводу газона в Туле..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SHIGA
Мы вот с Томью играли в мороз 5 ноября 2016? играли! rage и никуя ведь не ныли .. вышли и победили на этом катке..
так пускай и другие тоже играют!

вот только гинер пролабирует свой интерес и перенесет.. в цска ведь одни неженки..

не надо строить из себя героев, мы с Уфой играли в -15, когда еще домашний матч уфимцы проводили в Перми


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 12:35) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Цитата: dreamcatcher
В субботу там мороз обещают минус 16°, какой тут футбол..

Мы вот с Томью играли в мороз 5 ноября 2016? играли! rage и никуя ведь не ныли .. вышли и победили на этом катке..
так пускай и другие тоже играют!

вот только гинер пролабирует свой интерес и перенесет.. в цска ведь одни неженки..

Мы тоже играли в прошлом году и - ...нифига не скулили ... Согласен,
что Харьковский может и занести , за перенос...
Регистрация: 10.01.2014
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:30) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dreamcatcher
В субботу там мороз обещают минус 16°, какой тут футбол..

Мы вот с Томью играли в мороз 5 ноября 2016? играли! rage и никуя ведь не ныли .. вышли и победили на этом катке..
так пускай и другие тоже играют!

вот только гинер пролабирует свой интерес и перенесет.. в цска ведь одни неженки..
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:28) #
  • 0
  •  (4)

В субботу мороз обещают минус 16°, какой тут футбол...
Регистрация: 28.05.2014
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