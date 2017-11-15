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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вячеслав Колосков: игрокам сборной надо перестать считать себя людьми второго сорта
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку игре Россия - Испания, которая состоялась вчера в Санкт-Петербурге и завершилась вничью - 3:3.
"У сборной России остались проблемы с настроем. Сейчас провели две совершенно разные игры. С Аргентиной получилась действительно товарищеская, а против Испании настоящий контрольный матч. В Москве наши игроки выглядели робкими и неуверенными в себе. Просто со стороны наблюдали, как здорово Аргентина владеет мячом. Никого не толкали, жёстко не принимали и в стыки не шли – прям полное почтение.
А против Испании наша сборная предстала жёсткой, быстрой, агрессивной и наглой командой. Мастерство у футболистов есть, есть умение играть в футбол, желание, самоотдача и хорошее настроение внутри коллектива. Осталось только поверить в себя и перестать смотреть на разные рейтинги.
Игрокам сборной России надо перестать считать себя людьми второго сорта. В футбол играют не рейтинги, а мастерство и класс футболистов и умение тренера. Вот Нигерия это и доказала – обыграть можно любого. Вера в себя – это очень важно. России нужно понимать, что мы - классная команда", - передает слова Колоскова "Чемпионат".
"У сборной России остались проблемы с настроем. Сейчас провели две совершенно разные игры. С Аргентиной получилась действительно товарищеская, а против Испании настоящий контрольный матч. В Москве наши игроки выглядели робкими и неуверенными в себе. Просто со стороны наблюдали, как здорово Аргентина владеет мячом. Никого не толкали, жёстко не принимали и в стыки не шли – прям полное почтение.
А против Испании наша сборная предстала жёсткой, быстрой, агрессивной и наглой командой. Мастерство у футболистов есть, есть умение играть в футбол, желание, самоотдача и хорошее настроение внутри коллектива. Осталось только поверить в себя и перестать смотреть на разные рейтинги.
Игрокам сборной России надо перестать считать себя людьми второго сорта. В футбол играют не рейтинги, а мастерство и класс футболистов и умение тренера. Вот Нигерия это и доказала – обыграть можно любого. Вера в себя – это очень важно. России нужно понимать, что мы - классная команда", - передает слова Колоскова "Чемпионат".
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