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Вячеслав Колосков: игрокам сборной надо перестать считать себя людьми второго сорта

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку игре Россия - Испания, которая состоялась вчера в Санкт-Петербурге и завершилась вничью - 3:3.

"У сборной России остались проблемы с настроем. Сейчас провели две совершенно разные игры. С Аргентиной получилась действительно товарищеская, а против Испании настоящий контрольный матч. В Москве наши игроки выглядели робкими и неуверенными в себе. Просто со стороны наблюдали, как здорово Аргентина владеет мячом. Никого не толкали, жёстко не принимали и в стыки не шли – прям полное почтение.

А против Испании наша сборная предстала жёсткой, быстрой, агрессивной и наглой командой. Мастерство у футболистов есть, есть умение играть в футбол, желание, самоотдача и хорошее настроение внутри коллектива. Осталось только поверить в себя и перестать смотреть на разные рейтинги.

Игрокам сборной России надо перестать считать себя людьми второго сорта. В футбол играют не рейтинги, а мастерство и класс футболистов и умение тренера. Вот Нигерия это и доказала – обыграть можно любого. Вера в себя – это очень важно. России нужно понимать, что мы - классная команда", - передает слова Колоскова "Чемпионат".
Теги: Колосков Сборная России
Сегодня, 12:33
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№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 13:20) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Ну как этого добиться,если Черчесов повсюду верещит,что он царь,а остальные быдло. Поневоле будешь чувствовать себя человеком второго сорта.пока не уберут этого напыщенного пингвина. satisfied
Регистрация: 20.02.2013
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