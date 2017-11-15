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Витиньо: лучшие игроки в ЦСКА это Акинфеев, Фернандес и Головин

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал, кого считает лучшими игроками в стане армейцев.

"Я не лучший игрок в ЦСКА. Моя тройка - Акинфеев, Марио Фернандес, Головин. Но у нас есть ещё ряд отличных футболистов: тот же Вернблум, Натхо, Щенников - они все важные игроки и вносят свою лепту. В ЦСКА нет футболистов, которые бы не помогали команде. Все выполняют свои задачи и работают на благо коллектива.

С большей частью наших игроков у меня очень хорошие, тесные, дружеские отношения. Несмотря на то что говорим на разных языках, мы пытаемся общаться. Все ребята без исключения - мои друзья", - приводит слова Витиньо "Чемпионат".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
без Васина не один ТОП не будет объективным
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: Scoter дом (Сегодня, 13:13) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
а я думал Дзагоев
Регистрация: 26.09.2006
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